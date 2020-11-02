Швеция пригласила полячек на бесплатные аборты

Швеция намерена пригласить польских женщин при желании и необходимости на бесплатные аборты на территории королевства. Операции будут осуществляться за счет шведских налогоплательщиков. Все это происходит на фоне протестов запрещения абортов в самой Польше.

"Нам надо разрешить полячкам приезжать в Швецию с целью сделать аборт", - заявила министр Швеции по вопросам гендерного равенства Оса Линдхагэн, намекнув на развитие "абортного туризма" в королевство.

При этом чиновница привела интересно объяснение тому, почему именно Швеция намерена помочь польским женщинам, где недавно приняли закон, запрещающий аборты. "Польша когда-то заступилась за нас! В 1960-х годах, когда аборты были запрещены в Швеции, тысячи шведских женщин ездили в Польшу, где аборты были разрешены", - написала Линдхагэн на своей странице в Facebook.

Инициативу Линдхагэн уже поддержала шведская Партия зеленых. Кроме того, акции протеста против абортов прошли у посольства Польши в Стокгольме.