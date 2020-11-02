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02.11.2020,  
14:09
Текст:  Алексей Моисеев

Сирийцы помогли разработать прицел для иранского "клона Т-90"

Иранский танк Karrar после первой демонстрации некоторые их экспертов ошибочно сочли клоном российского Т-90. На самом деле эта боевая машина является самостоятельной разработкой конструкторов из Ирана.

В то же время без иностранной помощи, по всей видимости, не обошлось. Предполагается, что установленный на него прицел был создан при содействии сирийцев, которые, возможно, предоставили имеющиеся у них образцы итальянской системы управления огнем TURMS-T с модернизированных в начале нулевых годов Т-72.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Входящий в это СУО прицел стабилизирован в двух плоскостях, имеет лазерный дальномер, тепловизионный канал и сопряжен с баллистическим вычислителем. Он позволяет обнаруживать противника на дистанции до 5000 метров в дневных условиях и 4000 метров в темное время суток.

Эти прицелы применяются также на имеющихся в итальянской армии танках C1 Ariete, четырехосных "истребителях" с тяжелым вооружением Centauro, их также планировалось установить на боевые машины пехоты Dardo.

Конечно, в настоящее время такое оборудование уже не может считаться в полной мере современным, но его наличие на Karrar позволяет успешно выполнять поставленные боевые задачи.

В настоящее время танковый парк Ирана состоит из российских Т-72С, устаревших советских Т-55, северокорейских Т-62, британских Cheiftain и американских М60, М48, китайских Тип 59 и Тип 69, а также небольшого количества машин Zulfiqar собственной разработки.

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