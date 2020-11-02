СМИ: Принц Уильям переболел коронавирусом весной

Принц Уильям весной заразился коронавирусом, но скрыл данный факт от общественности, так как "не хотел никого волновать". Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Источник сообщил печатному изданию, что SARS-CoV-2 был выявлен у члена королевской семьи 25 марта. В то же время стало известно, что коронавирус обнаружен у принца Чарльза и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Подчеркивается, что принц две недели находился на карантине в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. "Уильяма довольно сильно поразил вирус. В какой-то момент ему было трудно дышать. Все вокруг были изрядно напуганы", - рассказал источник.