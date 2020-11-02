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Рубрика: В мире

СМИ: Принц Уильям переболел коронавирусом весной

Фото: AP Photo/Matt Dunham, Pool Фото: AP Photo/Matt Dunham, Pool
Фото: AP Photo/Matt Dunham, Pool

Принц Уильям весной заразился коронавирусом, но скрыл данный факт от общественности, так как "не хотел никого волновать". Об этом пишет британский таблоид The Sun.

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Источник сообщил печатному изданию, что SARS-CoV-2 был выявлен у члена королевской семьи 25 марта. В то же время стало известно, что коронавирус обнаружен у принца Чарльза и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Подчеркивается, что принц две недели находился на карантине в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. "Уильяма довольно сильно поразил вирус. В какой-то момент ему было трудно дышать. Все вокруг были изрядно напуганы", - рассказал источник.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19 Британский королевский дом

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