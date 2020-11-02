Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден решил подать заявление на получение российского гражданства. "После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем на двойное американо-российское гражданство", - написал Сноуден в Twitter.

Все эти годы Эдвард Сноуден жил в России, продлевая регулярно вид на жительство. Фото: AP

При этом Сноуден отметил, что они с женой остаются американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в том числе свободно высказывать свое мнение. По его словам, он с нетерпением ждет возвращения в США, чтобы вся семья воссоединилась. Недавно адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что в скором времени Сноуден станет отцом. "Вчера мы встречались с Эдвардом, и он сообщил мне радостную новость. К концу декабря они с супругой ожидают появления первенца", - рассказал на днях Кучерена.

Ранее Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Это стало возможным после изменений в миграционном законодательстве России в 2019 году. Кстати, получить российское гражданство, не отказываясь от другого, тоже стало возможно совсем недавно. Именно благодаря этим изменениям Сноудену удастся стать россиянином, не переставая быть американцем.

В администрации США считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес ущерб интересам национальной безопасности

В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в Россию. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет заключения. В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.