Новости

Путин поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном 22:38
В Минэнерго не видят рисков падения цены на нефть до 10 долларов 22:08
СМИ: Россия может принять все матчи Евро-2020 21:51
Россиянин приговорен в США к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество 21:49
В Измире после землетрясения спасли кошку 21:41
Проценко ответил на вопрос о связи группы крови с тяжестью COVID-19 21:38
В Вооруженных силах зарегистрировано 3 300 военнослужащих с коронавирусом 20:54
Беглов предупредил петербуржцев о жестких ограничениях 20:53
Премьер Грузии заразился коронавирусом 20:37
МИД Новой Зеландии возглавила женщина с татуировкой на лице 20:17
"Газпром" подтвердил требование Польши пересмотреть цену на газ 19:48
Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды 19:44
Сериалы "Бомба" и "Казанова" выйдут на ТВ в один день 19:40
Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году 19:07
В убийстве "колбасного короля" подозревают уроженца Средней Азии 19:04
Число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти 18:56
Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая 18:54
Ассамблея Русского мира в этом году пройдет в онлайн-формате 18:54
Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me 18:46
Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова 18:34
Умер актер из "В бой идут одни "старики" Александр Немченко 18:24
Парфенов возглавил тульский "Арсенал" 18:06
Комиссия Госдумы попросит Германию о взаимодействии правоохранителей 18:03
Чемпион WBC и IBF Бетербиев: с удовольствием смотрел женский ЧР по боксу 18:01
"Альфа-банк" объяснил снятие средств с клиентских карт 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
02.11.2020 21:39
Рубрика: Власть

Сноуден просит наш паспорт

Экс-сотрудник ЦРУ намерен оформить гражданство РФ
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден решил подать заявление на получение российского гражданства. "После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем на двойное американо-российское гражданство", - написал Сноуден в Twitter.
Все эти годы Эдвард Сноуден жил в России, продлевая регулярно вид на жительство. Фото: AP

При этом Сноуден отметил, что они с женой остаются американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в том числе свободно высказывать свое мнение. По его словам, он с нетерпением ждет возвращения в США, чтобы вся семья воссоединилась. Недавно адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что в скором времени Сноуден станет отцом. "Вчера мы встречались с Эдвардом, и он сообщил мне радостную новость. К концу декабря они с супругой ожидают появления первенца", - рассказал на днях Кучерена.

Ранее Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Это стало возможным после изменений в миграционном законодательстве России в 2019 году. Кстати, получить российское гражданство, не отказываясь от другого, тоже стало возможно совсем недавно. Именно благодаря этим изменениям Сноудену удастся стать россиянином, не переставая быть американцем.

В администрации США считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес ущерб интересам национальной безопасности

В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в Россию. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет заключения. В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

CNN: Сноуден выплатит властям США пять миллионов с продажи своей книги
Власть Право Личные документы В мире США Эдвард Сноуден

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году
Рогозин назвал сроки утверждения программы сверхтяжелой ракеты
Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье