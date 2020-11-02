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02.11.2020 13:46
Рубрика: Общество

Сомнолог назвал причины появления избыточной дневной сонливости

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проблемой излишней дневной сонливости научное сообщество озаботилось в начале прошлого столетия, а проведенные в 2018 году исследования показали: среди взрослых россиян непреодолимую тягу ко сну днем испытывают 40,9 процентов. Существует целый ряд не только психических, но и соматических заболеваний, который могут приводить к дневной сонливости.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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При ряде легочных заболеваний, как заявил kp.ru руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин, может повышаться уровень углекислого газа в крови, что приводит к тому, что человек "проваливается в сон". К повышенной дневной сонливости также может приводить артериальная гипотензия - состояние, при котором артериальное давление значительно снижается.

Различные заболевания эндокринной системы, прежде всего гипотиреоз и другие патологии, связанные с уменьшением активности функционирования щитовидной железы, могут приводить к сонливости. Желание спать может оказаться побочным эффектом некоторых медицинских препаратов.

Однако самая распространенная причина дневной сонливости - это хроническое недосыпание. Люди рано встают на работу, а ложатся поздно, поскольку смотрят кино или засиживаются за компьютером. Часто нарушения возникают за счет фрагментации сна, то есть коротких его прерываний, которые могут длиться от 3 до 15 секунд.

Общество Здоровье

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