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Создатели "Тихого места" экранизируют "Буку" Стивена Кинга

Новости
    02.11.2020, 11:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появились подробности по новой экранизации одного из самых известных рассказов "короля ужасов" Стивена Кинга The Boogeyman, нашему читателю известного как "И пришел бука".

Фото: kinopoisk.ru
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Со слов сценаристов прославленного хоррора "Тихое место" Брайана Вудса и Скотта Бека, еще пару лет назад посуливших поклонникам Кинга новую киноадаптацию рассказа, у них уже готов скрипт. И проделанной работой они очень довольны.

При этом Вудс пояснил, что вариант сценария, видимо, еще не финальный - предстоят какие-то изменения и доработки, но проект грядет в любом случае "действительно занятный". Тогда как Бек заверяет, что Кинг их труды уже благословил и сценарий одобрил.

Но вот ясности по срокам пока нет, передает Dread Central.

The Boogeyman был написан в 73-м, впервые опубликован в журнале в 78-м и в том же году вошел в авторский сборник "Ночная смена". Речь там про бедного господина, семью которого фатально терроризирует монстр из шкафа.

В 1982-м Джеффри Широ ("Сказки темной стороны") снял по рассказу получасовой фильм с Майклом Эрл Рейдом (третьи "Зловещие мертвецы", "Баффи - истребительница вампиров").

Ранее сообщалось, что Джо Хилл, сын Стивена Кинга, намерен дебютировать в режиссуре, поставив ремейк "Максимального ускорения" - режиссерского дебюта отца. В основе - рассказ Кинга "Грузовики" из всё того же сборника "Ночная смена".

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