Создатели "Тихого места" экранизируют "Буку" Стивена Кинга

Появились подробности по новой экранизации одного из самых известных рассказов "короля ужасов" Стивена Кинга The Boogeyman, нашему читателю известного как "И пришел бука".

Со слов сценаристов прославленного хоррора "Тихое место" Брайана Вудса и Скотта Бека, еще пару лет назад посуливших поклонникам Кинга новую киноадаптацию рассказа, у них уже готов скрипт. И проделанной работой они очень довольны.

При этом Вудс пояснил, что вариант сценария, видимо, еще не финальный - предстоят какие-то изменения и доработки, но проект грядет в любом случае "действительно занятный". Тогда как Бек заверяет, что Кинг их труды уже благословил и сценарий одобрил.

Но вот ясности по срокам пока нет, передает Dread Central.

The Boogeyman был написан в 73-м, впервые опубликован в журнале в 78-м и в том же году вошел в авторский сборник "Ночная смена". Речь там про бедного господина, семью которого фатально терроризирует монстр из шкафа.

В 1982-м Джеффри Широ ("Сказки темной стороны") снял по рассказу получасовой фильм с Майклом Эрл Рейдом (третьи "Зловещие мертвецы", "Баффи - истребительница вампиров").

Ранее сообщалось, что Джо Хилл, сын Стивена Кинга, намерен дебютировать в режиссуре, поставив ремейк "Максимального ускорения" - режиссерского дебюта отца. В основе - рассказ Кинга "Грузовики" из всё того же сборника "Ночная смена".