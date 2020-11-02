Средний доход россиянина позволяет купить 6,2 кв.м. жилья в год

Во II квартале нынешнего года реальные располагаемые доходы населения снизились на 8,4%. Одновременно в 80% регионов ухудшилась доступность жилья, отмечают в ЦБ. В среднем за 2019 год размер среднедушевого годового дохода равнялся стоимости 6,8 кв.м жилья на первичном рынке. Но за "скользящий год", с III квартала 2019 года по II квартал 2020 года значение этого показателя снизилось до 6,2 квадратных метра.

Наименее доступное жилье в этом периоде было в Крыму, где на среднедушевой месячный доход можно было приобрести лишь 0,33 кв.м., в Москве (0,36 "квадрата"), Приморском крае (0,38 кв.м), Санкт-Петербурге (0,40 кв.м.) и Забайкальском крае (0,41 кв.м). Лучше всего ситуация с доступностью жилья в Ямало-Ненецком АО, где на месячный доход можно купить 1,24 кв.м., ХМАО (0,98 кв.м), Дагестане (0,82 кв.м), Кабардино-Балкарии (0,80 кв.м) и на Камчатке (0,76 кв.м).

Значительно вырос охват населения программами льготного ипотечного кредитования. К середине года более трети новых ипотечных кредитов выдавались в рамках льготных программ (ипотеки с господдержкой под 6,5%, а также запущенных в начале года дальневосточной и сельской ипотек). Около половины снижения среднерыночной ставки в мае-июне было обусловлено именно резким ростом доли льготных кредитов в оборотах ипотечного рынка, отмечают в ЦБ.

При этом лишь часть льготного кредитования трансформировалась в рост спроса на рынке жилой недвижимости, тогда как другая часть замещала собой кредитование на рыночных условиях, считают эксперты. Кроме того, программа льготной ипотеки отчасти забирает на себя потенциальные покупки будущих периодов.

В условиях ограниченного предложения жилья сохранение повышенных темпов расширения ипотечного кредитования может поддержать повышательную динамику цен на жилье, что, в свою очередь, ограничит положительный эффект от снижения ипотечных ставок, добавляют в ЦБ.

"На горизонте года ситуация в жилищном строительстве будет во многом зависеть от дальнейших решений в отношении мер государственной поддержки спроса на жилье, а также способности строительной отрасли соразмерно нарастить ввод жилья в эксплуатацию", - считают эксперты.