Постановление правительства Ставропольского края от 30 октября 2020 года № 594-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за III квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за III квартал 2020 года в размере:

а) на душу населения - 9 956 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 10 619 рублей;

для пенсионеров - 8 082 рублей;

для детей - 10 454 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







