Суд арестовал до 22 декабря бизнесмена из списка Forbes

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО до 22 декабря бывшего гендиректора холдинга "ТНС Энерго" Дмитрия Аржанова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Ольга Бондарева. Она добавила, что Аржанов находится в статусе подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве.

Ранее на прошлой неделе по делу о крупном мошенничестве были арестованы двое топ-менеджеров "ТНС Энерго" Сергей Афанасьев и Борис Щуров.

По данным следствия, их подозревают в том, что с августа 2011 года они похищали денежные средства, полученные от конечных потребителей электрической энергии и подлежащие оплате ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Как считают следователи, мошеннические действия привели к существенному увеличению тарифов для конечных потребителей электроэнергии, недофинансированию работ по ремонту электрических сетей и оборудования, а также к снижению надежности электроснабжения на территории Нижегородской области. Поводом для задержания топ-менеджеров стало заявление руководства электросетевой компании ПАО в правоохранительные органы.

Согласно заявлению, "ТНС Энерго" и его дочерняя компания "ТНС Энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиарда рублей. По мнению следствия, задержанные, получая деньги с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.

По данным ТАСС, Дмитрий Аржанов занимается бизнесом в энергосбытовой сфере и агропромышленном комплексе, а также инвестирует в нефтепереработку и девелопмент.

По оценкам русского издания Forbes, российские активы Аржанова могут стоить около $1 млрд. Бизнесмен является главой Попечительского совета Союза конькобежцев России.