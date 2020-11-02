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02.11.2020 18:53
Рубрика: Экономика

Грязный прием

Суд запретил управдомам перекрывать канализацию должникам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Второй кассационный суд общей юрисдикции вынес важное решение: признал самоуправством действия управдома, перекрывшего жильцам-должникам канализацию. Теперь каждый руководитель управляющей компании может быть уверен, что заставлять людей терпеть - подсудное дело.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

История, которая должна стать наукой всем управдомам страны, случилась в городе Осташкове Тверской области. Руководитель одной из местных управляющих компаний и по совместительству депутат городской Думы установил заглушки на канализационных трубах. В итоге из квартир должников перестали уходить нечистоты. Что случилось дальше, лучше не описывать живым человеческим языком, ибо может получиться непечатно. В устах же юристов история звучит так: "Потерпевшим причинен существенный вред, выразившийся в ограничении в праве пользования своим жилищем по его прямому назначению вследствие возникшего в жилищах несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также затоплении канализационными сточными водами жилых помещений потерпевших".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Надо сказать, что подобные "шутки ниже пояса" многим управдомам кажутся привлекательными, однако любые попытки так "пошутить" попадают под Уголовный кодекс. В данном случае управдом был признан виновным в самоуправстве и приговорен к году исправительных работ. Второй кассационный суд с таким решением согласился.

"Виновность и фактические обстоятельства совершения преступления судом установлены правильно на основании исследованных в судебном заседании и приведенной в приговоре совокупности доказательств", - подчеркнули в кассационном суде.

Закон запрещает перекрывать отопление и холодную воду, но разрешает отключать свет при определенных условиях

Понятно, что хронические неплательщики зачастую становятся головной болью и управдомов, и соседей, и что-то делать с ними нужно. Правила разрешают отключать электричество и горячую воду - при соблюдении определенных условий. Но нельзя делать жилье непригодным, значит, канализация неприкасаема.

Экономика ЖКХ Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы

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