Абитуриенты смогут подать документы на поступление во все вузы онлайн

"В настоящее время вся необходимая для этого цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы. Для подключения требуется обеспечить техническую готовность инфраструктуры на стороне вузов", - рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

Каждый год в вузы поступает почти миллион абитуриентов. Новый сервис значительно упростит их взаимодействие с вузами. "Это особенно актуально в современных реалиях, когда все стремятся к дистанционному взаимодействию. Кроме того, такой онлайн формат подачи документов удобен, если выбранные вузы находятся в разных регионах", - подчеркивают в Минцифре. Уже в 2021 году вузов-участников суперсервиса будет не менее 135.

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг появился этим летом. Им воспользовалось более 20 тысяч абитуриентов, которые подали около 70 тысяч заявлений в 54 российских вуза.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.