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Рубрика: В мире

Тайфун на Филиппинах унес жизни десяти человек

Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

По меньшей мере десять человек погибли, еще трое пропали без вести в результате тайфуна "Ролли" на филиппинском острове Лусон. Со ссылкой на местные власти об этом сообщает новостной портал Rappler.

Фото: NOAA via AP
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"Девять из десяти погибших, в том числе ребенок дошкольного возраста, проживали в провинции Албай. Одна из жертв была из островной провинции Катандуанес. Среди пропавших без вести был человек пожилого возраста и девушка 18 лет. Все жертвы тайфуна проживали в городе Гинобатан в провинции Албай", - цитирует издание РИА Новости.

Ранее миллион человек в филиппинском регионе Бикол были перемещены в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Ролли". Напомним, тайфун "Молаве", который бушевал на островах в конце октября, унес жизни 23 человек, еще 39 тогда получили ранения и трое пропали без вести.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины

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