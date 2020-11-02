Тайфун на Филиппинах унес жизни десяти человек

По меньшей мере десять человек погибли, еще трое пропали без вести в результате тайфуна "Ролли" на филиппинском острове Лусон. Со ссылкой на местные власти об этом сообщает новостной портал Rappler.

"Девять из десяти погибших, в том числе ребенок дошкольного возраста, проживали в провинции Албай. Одна из жертв была из островной провинции Катандуанес. Среди пропавших без вести был человек пожилого возраста и девушка 18 лет. Все жертвы тайфуна проживали в городе Гинобатан в провинции Албай", - цитирует издание РИА Новости.

Ранее миллион человек в филиппинском регионе Бикол были перемещены в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Ролли". Напомним, тайфун "Молаве", который бушевал на островах в конце октября, унес жизни 23 человек, еще 39 тогда получили ранения и трое пропали без вести.