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2 ноября 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 31 октября 2020 года № 979 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан за III квартал 2020 года"

Дата подписания 31 октября 2020 г.
Опубликован 2 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Республики Татарстан от 20 июля 2005 года № 92-ЗРТ "О порядке определения величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан" и от 13 июля 2013 года № 62-ЗРТ "О потребительской корзине в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан за III квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 9 752 рублей, для трудоспособного населения - 10 374 рублей, пенсионеров - 7 910 рублей, детей - 9 891 рубля.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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