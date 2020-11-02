Теперь официально. WhatsApp рассказал о долгожданной возможности

На сайте WhatsApp появилась информация, касающаяся одной из самых долгожданных функций - исчезающих сообщений, которые будут автоматически удаляться спустя семь дней после отправки.

Включить их, как сообщается в разделе вопросов и ответов, можно будет в настройках чатов. В индивидуальных чатах это могут делать сами пользователи, в групповых - администраторы.

Отмечается, что сообщения будут исчезать даже в том случае, если пользователь не открывал мессенджер в течение семи дней (однако их будет видно в уведомлениях), а при ответе на исчезающее сообщение "цитата" может остаться в чате и после удаления оригинала. Кроме того, при пересылке исчезающего уведомления пересланная копия не исчезает. Также можно сделать скриншот с текстом такого сообщения, изменить его, скопировать текст. Медиафайлы, которые сохраняются в папке с фото, останутся на устройств после удаления сообщения.

На странице, посвященной исчезающим сообщениям, также рассказывается о том, как включить их в приложениях для Android, iOS, KaiOS и Windows, а также в WhatsApp Web.