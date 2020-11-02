У одного из сенаторов выявлен коронавирус

Тест на коронавирус одного из сенаторов оказался положительным, сообщил в понедельник ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Один положительный тест", - сказал он, отвечая на вопрос о результатах исследования членов верхней палаты на СOVID-19.

Завтра Совет Федерации соберется на очередное пленарное заседание. Перед каждым из них всех сенаторов проверяют на коронавирус. В зал допускаются только те, чей результат отрицательный. Парламентариям старше 65 лет рекомендовано работать из дома.