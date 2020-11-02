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02.11.2020 21:28
Рубрика: Экономика

Взлети с 5G

Ученые работают над беспилотными вышками связи пятого поколения
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Команда ученых из Великобритании и США планирует создать летающую вышку сотовой связи пятого поколения - 5G. Предполагается, что она будет представлять собой беспилотник с двумя двигателями, которые работают на водороде.
Вышка покроет область диаметром в 140 км. Фото: stratosphericplatforms.com Вышка покроет область диаметром в 140 км. Фото: stratosphericplatforms.com
Вышка покроет область диаметром в 140 км. Фото: stratosphericplatforms.com

Разработчики хотят, чтобы летающая вышка покрывала связью область диаметром 140 км. При этом размах крыла дрона составит 60 метров, а масса - 3,5 тонны. Аппарат должен автономно находиться в воздухе до девяти дней на высоте чуть более 18 км. Предполагается, что с помощью подобных дронов сотовые операторы смогут обеспечить связью даже самые труднодоступные районы. Ученые уже провели аналогичные испытания с сотовой сетью 4G - скорость интернета составила 70 мбит/с.

Фото: РИА Новости
Перевод радиочастот для 5G в гражданское назначение начнется в 2021 году

Сергей Андронов, директор Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет", отнесся к идее со скептицизмом: "Сети 5G не способны покрыть площадь в 140 км, а полосы радиочастот FR2, которые используют для построения 5G во всем мире, не предназначены для создания сплошных зон покрытия".

По мнению эксперта, у ученых могут возникнуть проблемы с законодательством во многих странах, включая Россию. Так, минтранс запрещает полеты беспилотных судов на территории мегаполисов. Как планируется классифицировать летающую вышку, в какой раздел гражданской авиации она попадет - большой вопрос.

Однако и при установке обычных вышек сотовой связи пятого поколения мобильные операторы нередко сталкиваются с недовольством граждан. Количество сторонников теории заговора неуклонно растет. Так, мэр английского города Гластонбери Тони Холл заявил, что из-за 5G растет число самоубийств, умирают птицы, а у людей начинает идти кровь из носа.

Теорию заговора о "дурном влиянии" 5G в начале 2020 года запустили пользователи соцсетей. По их версии, некие силы специально вывели в лаборатории COVID-19, распространили его, чтобы загнать жителей планеты домой и облучить там 5G, а после - чипировать. Этот фейк распространился настолько широко, что европейские власти задумались над тем, чтобы сформировать единую стратегию по борьбе с дезинформацией о 5G. "Очевидно, что мы наблюдаем активное распространение движения против 5G по всей Европе, поэтому нам необходимо принять меры", - считают в ЕС.

Экономика Отрасли Связь

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