Умер актер из "В бой идут одни "старики" Александр Немченко

Актёр театра и кино Александр Немченко умер на 67-м году жизни на Украине.

О кончине артиста, наиболее известного по роли поющего барабанщика в военной драме "В бой идут одни "старики", сообщается на Facebook-странице Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского, где служил актёр.

"Он прожил достойную жизнь, полную не только творчества, но и искренней любовью ко всему, чем он занимался, ко всем, кто его окружал", - говорится в некрологе. Театр выражает соболезнования родным и близким актёра.

Причина смерти не названа.

Немченко родился в 1953 году в Ровно в семье артистов. В винницком театре сыграл 122 роли, в том числе - шута в "Двенадцатой ночи" Шекспира. В кино, помимо знаменитой ленты Леонида Быкова, играл в "Праве руководить" (1981) и драме "Кислородный голод" (1991).

Прощание с актёром состоится завтра в Виннице.