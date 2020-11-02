Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года

Правительство продлит упрощенную регистрацию медицинских изделий и лекарств до 1 января 2022 года, чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Надо сделать все, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым", - подчеркнул он.

Министерству промышленности и торговли поручено держать на контроле производство лекарств для лечения коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий. "Регионы должны обладать полной информацией о наличии препаратов", - указал Мишустин.