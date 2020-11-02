Исследование: как уровень жизни влияет на летальность COVID-19

Специалисты из Имперского колледжа Лондона подсчитали коэффициент летальности от новой коронавирусной инфекции - долю смертей среди всех инфицированных лиц. Он составил около 1 процента от общего числа заболевших, сообщается на сайте колледжа. Выводы были сделаны на основе обзора 175 исследований и 10 исследований на наличие антител.

Это не первая попытка подсчитать реальные показатели смертности. Новое моделирование устраняет некоторые ограничения предыдущих оценок, которые опирались на данные в начале эпидемии и не полностью учитывали неопределенность в серологических характеристиках тестов на антитела, а также периода от начала инфекции до сероконверсии, когда специфическое антитело становится обнаруженным в крови. Кроме того, в отчете учитывается серореверсия - ослабление антител, приводящее к отрицательному серологическому результату у людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом и имели бы положительный результат в более раннее время. Без этого показателя было бы недооценено истинное число людей, которые были инфицированы.

И хотя исследование не выявило большого влияния возможного ослабления антител на оценки, в дальнейшем этот фактор будет становиться все более важным для учета потенциального снижения уровней антител, чтобы избежать переоценки уровня летальности в будущем.

Подсчитано, что смертность тем выше, чем выше уровень жизни: в странах с высоким уровнем дохода населения расчетный общий коэффициент летальности от инфекции составил около 1,15 процента, а в странах с низким уровнем дохода - около 0,23 процента. Этому есть объяснение: в странах с низким уровнем дохода население более молодое, тогда как в благополучных странах проживет большее количество пожилых людей.

По данным исследователей, риск смерти от коронавируса удваивается примерно каждые восемь лет жизни. Для людей моложе 40 лет уровень летальности составляет 0,1 процента и ниже, для людей старше 80 лет - более 5 процентов. Риск в среднем возрасте также высок. По словам соавтора исследования, доктора Люси Окелл, примерно 1 из 260 человек в возрасте 50-55 лет умирает от инфекции.

"Мы рассчитали смертность от COVID-19 на основе первой волны эпидемии в ряде стран, и мы надеемся и ожидаем увидеть некоторое снижение смертности сейчас благодаря новым способам лечения. Это не отменяет того, что COVID-19 остается опасным вирусом", - заявили ученые.