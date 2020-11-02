Утверждены новые правила содержания свиней и крупного рогатого скота

С 2021 года для личных подсобных хозяйств и крупных животноводческих предприятий начнут действовать новые ветправила содержания свиней и крупного рогатого скота. Они разработаны для снижения рисков распространения инфекционных заболеваний. Например, из-за африканской чумы свиней в прошлом году пришлось уничтожить чуть ли не половину поголовья свиней в Китае, а в этом вспышка зафиксирована у главного производителя свинины в Европе - Германии.

В сравнении с предыдущими правилами (утверждены в 2016 году), в новых есть как ужесточения, так и послабления. Так, содержание животных в старой редакции было запрещено только на скотомогильниках, в навозохранилищах и на территории бывших животноводческих предприятий. В новых запрет распространяется также на территории бывших и действующих полигонов бытовых отходов, очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья. Также в новых правилах ужесточены требования к проникновению на территорию свинокомплексов посторонних лиц и диких животных. Большое внимание отведено уборке и дезинфекции помещений.

"Старые правила базировались на требованиях, установленных еще в советские годы, то есть совершенно в другой стране с другим экономическим укладом", - говорит заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. По его словам, отраслевое сообщество пыталось убедить минсельхоз снять избыточные и порой невыполнимые требования с бизнеса. В рамках регуляторной гильотины удалось ускорить разработку нового документа.

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Так, в новых правилах сделано исключение для действующих предприятий в требовании размещать здание для карантинирования свиней на расстоянии не менее 200 метров. По словам Синельникова, в 95 проц. случаев в свиноводческих предприятиях России на площадках по выращиванию свиней эти помещения входят в производственную зону, но имеют отдельный вход и выход. То есть с производством они не пересекаются. Для выполнения старого требования пришлось бы перестраивать действующие комплексы, говорит эксперт. Также по старым правилам перед отправкой с предприятия-поставщика каждое животное должно было подвергаться клиническому осмотру, омываться и вытираться насухо, копыта должны были очищаться от навоза и дезинфицироваться. "Но при свободном выгуле для КРС любая дополнительная или длительная операция приводит к стрессу. Животное пытается вырваться и травмирует себя", - утверждает эксперт.