В 19 регионах семьям в пандемию удалось увеличить свои расходы

В 19 из 85 регионов семьям удалось пережить коронавирусный кризис без затягивания поясов, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").

Расчеты аналитиков основаны на ежеквартальном обследовании Росстатом 48 тысяч домохозяйств (семьи сами ведут записи, фиксируя все свои доходы и расходы). Особенно порадовали успехи жителей Севастополя. Во втором квартале этого года они истратили на 72,7 процента больше, чем годом ранее.

Тут, конечно, сработал эффект низкой базы, тем не менее прогресс действительно есть. Расходы на каждого члена семьи в среднем выросли с 11,3 тысячи до 20,1 тысячи рублей в месяц.

Второе место в рейтинге занимает Орловская область. У ее семей расходы увеличились в среднем на треть до 18,1 тысячи рублей на человека. На третьем месте - Ингушетия (плюс 24,5 процента - до 11,5 тысячи рублей). На четвертом - Хакасия (плюс 21,4 процента - до 16,9 тысячи) и на пятом - Амурская область (плюс 19,3 тысячи до 19 тысяч).

Вторую пятерку открывает Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 18,7 процента - до 27,4 тысячи). Следом - Бурятия, Белгородская, Рязанская области. И замыкает ТОП-10 регионов, в которых жители увеличили свои расходы Новгородская область (плюс 6,7 процента - до 15,6 тысячи рублей на человека в месяц).

Однако в целом по стране, по данным FinExpertiza, "расходы российских семей во втором "коронавирусном" квартале сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода почти на 13 процентов - до 16,5 тысячи рублей. С учетом инфляции реальные расходы опустились до 13-летнего минимума".

Расходы упали в семьях 66 российских регионов. Больше всего - в Ямало-Ненецком АО на 36,8 процента - до 24,9 тысячи рублей в месяц на одного члена домохозяйства. В Пермском крае (минус 33,5 процента - до 14,2 тысячи), Ненецком автономном АО (минус 32 процента - до 21 тысячи.

Если посмотреть, на что россияне стали меньше тратить денег, становится понятно: во всем в первую очередь виноват коронавирус. Это гостиницы, кафе и рестораны, отдых вне дома и культурные мероприятия. Однако на продукты и бытовую технику расходы увеличились.

Комментарий

Елена Трубникова, президент FinExpertiza:

- Расходы российских семей оказались на минимуме за 13 лет, начиная с 2008 года. Во время первой волны пандемии они показали самое резкое за историю последних кризисов падение.

Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса.

Существеннее всего во втором квартале упали расходы на гостиницы, кафе и рестораны (минус 83 процента), на отдых вне дома и культурные мероприятия (минус 53 процента), на покупку одежды и обуви, на транспорт.

В то же время выросли траты на предметы домашнего обихода и бытовую технику (плюс 18 процентов), медикаменты (плюс 16 процентов), жилищно-коммунальные услуги (плюс 10 процентов), продукты питания (плюс 7 процентов).

По прогнозу ЦБ, потребительские расходы домохозяйств сократятся примерно на 10 процентов и смогут вернуться на докризисный уровень только через два года.