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Рубрика: Экономика

В 19 регионах семьям в пандемию удалось увеличить свои расходы

Текст: Георгий Панин
В 19 из 85 регионов семьям удалось пережить коронавирусный кризис без затягивания поясов, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Расчеты аналитиков основаны на ежеквартальном обследовании Росстатом 48 тысяч домохозяйств (семьи сами ведут записи, фиксируя все свои доходы и расходы). Особенно порадовали успехи жителей Севастополя. Во втором квартале этого года они истратили на 72,7 процента больше, чем годом ранее.

Фото: iStock
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Тут, конечно, сработал эффект низкой базы, тем не менее прогресс действительно есть. Расходы на каждого члена семьи в среднем выросли с 11,3 тысячи до 20,1 тысячи рублей в месяц.

Второе место в рейтинге занимает Орловская область. У ее семей расходы увеличились в среднем на треть до 18,1 тысячи рублей на человека. На третьем месте - Ингушетия (плюс 24,5 процента - до 11,5 тысячи рублей). На четвертом - Хакасия (плюс 21,4 процента - до 16,9 тысячи) и на пятом - Амурская область (плюс 19,3 тысячи до 19 тысяч).

Вторую пятерку открывает Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 18,7 процента - до 27,4 тысячи). Следом - Бурятия, Белгородская, Рязанская области. И замыкает ТОП-10 регионов, в которых жители увеличили свои расходы Новгородская область (плюс 6,7 процента - до 15,6 тысячи рублей на человека в месяц).

Однако в целом по стране, по данным FinExpertiza, "расходы российских семей во втором "коронавирусном" квартале сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода почти на 13 процентов - до 16,5 тысячи рублей. С учетом инфляции реальные расходы опустились до 13-летнего минимума".

Фото: iStock
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Расходы упали в семьях 66 российских регионов. Больше всего - в Ямало-Ненецком АО на 36,8 процента - до 24,9 тысячи рублей в месяц на одного члена домохозяйства. В Пермском крае (минус 33,5 процента - до 14,2 тысячи), Ненецком автономном АО (минус 32 процента - до 21 тысячи.

Если посмотреть, на что россияне стали меньше тратить денег, становится понятно: во всем в первую очередь виноват коронавирус. Это гостиницы, кафе и рестораны, отдых вне дома и культурные мероприятия. Однако на продукты и бытовую технику расходы увеличились.

Комментарий

Елена Трубникова, президент FinExpertiza:

- Расходы российских семей оказались на минимуме за 13 лет, начиная с 2008 года. Во время первой волны пандемии они показали самое резкое за историю последних кризисов падение.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса.

Существеннее всего во втором квартале упали расходы на гостиницы, кафе и рестораны (минус 83 процента), на отдых вне дома и культурные мероприятия (минус 53 процента), на покупку одежды и обуви, на транспорт.

В то же время выросли траты на предметы домашнего обихода и бытовую технику (плюс 18 процентов), медикаменты (плюс 16 процентов), жилищно-коммунальные услуги (плюс 10 процентов), продукты питания (плюс 7 процентов).

По прогнозу ЦБ, потребительские расходы домохозяйств сократятся примерно на 10 процентов и смогут вернуться на докризисный уровень только через два года.

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