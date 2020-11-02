В 47 регионах разработают программы материальной поддержки лесников

В Рослесхозе намерены серьезно разобраться с ситуацией, которая сложилась с оплатой труда лесников. Их зарплата во многих областях ниже средней по региону.

Вопрос непростой, признал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" глава ведомства Сергей Аноприенко. Но ее решение зависит и от самих регионов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, напомню, буквально на днях обратила внимание на крайне низкую зарплату сотрудников лесхозов. Поэтому так трудно укомплектовать даже существующие штаты.

Что намерен предпринять Рослесхоз? Этот же вопрос интересует и партнера "РГ" - газету "Премьер - новости за неделю" из Вологды.

"Безусловно, вопрос требует глобальной проработки и масштабных решений, - сказал Сергей Аноприенко. - Проблема стоит остро, Виктория Валерьевна Абрамченко на пленарном заседании Совета Федерации озвучила этот вопрос. Мы будем этим заниматься".

При этом он заметил, что уже сегодня регионы имеют право и возможность самостоятельно определять условия труда, вводить стимулирующие меры. Более того, во многих регионах уже существуют дополнительные программы стимулирования работников лесной отрасли, в том числе молодых специалистов.

"По нашим данным, - уточнил глава Рослесхоза, - в 2019 году в 47 субъектах разрабатывались соответствующие программы. В 25 субъектах вносятся изменения в региональное законодательство. Среди них - предоставление в собственность земельных участков, лесоматериалов для строительства жилья, субсидий на его покупку".

Полный текст "Делового завтрака" с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".