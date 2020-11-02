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Рубрика: Общество

В "Артеке" стартовал финал конкурса "Большая перемена"

Текст: Ксения Колесникова
В "Артеке" стартовал финал всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Финалистами стали 1,2 тысячи школьников из всех регионов страны. А всего конкурсе приняли участие более одного миллиона ребят.

"Никакие современные технологии не могут передать вашу энергию и ваши эмоции. Спасибо за то, что, участвуя в конкурсе, вы уже меняете жизнь, не только свою, но и жизнь окружающих. Вы помогали тем, кто этой весной и летом нуждался в помощи, поздравляли ветеранов с 75-летием Победы, приносили реальную помощь своим городам и поселкам, своей стране. Будущее России зависит от вас", - обратился к детям первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Подведены итоги полуфиналов конкурса "Большая перемена"

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что главной задачей конкурса "Большая перемена" было создать платформу, на которой школьники смогут не только испытать себя и побороться за главный приз, но и помочь определиться с направлением, в котором они захотят развиваться. Все мероприятия финала проходят с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности и обеспечения социальной дистанции.

Вплоть до 4 ноября в "Артеке" пройдут мотивационные лекции и встречи для школьников. Их проведут руководители крупнейших российских компаний и университетов. В формате форсайт-сессий ребята будут работать по шести направлениями и спроектируют "Город будущего": "Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни".

Фото: Из личного архива
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Имена победителей "Большой перемены" будут объявлены 3 ноября. Ими станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся выпускных классов получат приз в размере одного миллиона рублей. Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек". 20 лучших школ смогут получить по два миллиона рублей.

Цель конкурса "Большая перемена" - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.Организаторы: АНО "Россия - страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Общество Образование

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