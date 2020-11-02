В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков, произошедших 1 ноября в Минске. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя ведомства.

В СК напомнили, что в воскресенье в столице Беларуси прошли несанкционированные массовые мероприятия. Действия протестующих нарушали общественный порядок, мешали работе транспорта и различных организаций. Несколько сотен человек были задержаны милицией. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают иных лиц, причастных к массовым беспорядкам.

В следственном комитете также призвали граждан не поддаваться призывам провокаторов и помнить о последствиях своих действий.