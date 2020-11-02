Новости

В Британии разработан моментальный тест для определения COVID-19 13:33
Путин поручил разработать новый законопроект по физкультуре 13:30
Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес" 13:25
В ГД внесли законопроект о выплатах по уходу за пожилыми 13:23
Через сервис "Поступи в вуз онлайн" смогут подавать документы целевики 13:22
В Минске на "Лістападе" покажут 120 фильмов из 50 стран 13:18
Врач рассказала, что кроме COVID-19 может вызвать потерю обоняния 13:10
В пострадавший от взрыва дом в Челябинске начали возвращаться жильцы 13:01
В Москве через эскроу-счета продали рекордное число новостроек 12:58
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии 12:58
В Коми возбудили дело о пожаре на нефтешахте 12:49
Миронов предложил расширить полномочия ФАС для борьбы с ростом цен 12:45
Песков: Торжественного приема 4 ноября не будет 12:41
Стало известно о выемке документов в минсельхозе Дагестана 12:22
Инфекционист: Пик заболеваемости коронавирусом наступит через месяц 12:19
На приморском заводе у 18 рабочих из КНР нашли COVID-19 12:11
В Северной Европе ужесточили карантинные мероприятия 12:06
У главы Челябинска диагностировали пневмонию 12:00
Швеция пригласила полячек на бесплатные аборты 11:40
Число жертв землетрясения в Турции достигло 83 11:34
Трое участников Солнцевской ОПГ предстанут перед судом 11:30
Киев экстрадирует в США воевавшего на Донбассе американца 11:27
Депутат оценила идею возмещения затрат за тесты на коронавирус 11:26
В Москве снизился прирост новых случаев коронавируса за неделю 11:10
В Канске уволили заведующую детсадом, откуда сбежал ребенок 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 13:33
Рубрика: В мире

В Британии разработан моментальный тест для определения COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Первые испытания нового теста на коронавирус подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.

Прибор, позволяющий определить COVID-19 по составу выдыхаемого воздуха за считанные секунды, отличив его от других инфекций дыхательных путей, разработан в Уэльсе, сообщает сегодня BBC.

Результаты испытаний нового теста, проведенных в Шотландии и Германии, опубликованы в медицинском журнале Lancet.

"То, что он мгновенный, позволит применять его в самых разных ситуациях, а не только в больницах. Его потенциал видится в авиации, на транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", - цитирует издание авторов разработки.

Фото: iStock
Платный тест на коронавирус предложено сделать бесплатным

Действие прибора основано на технологии, применявшейся при разработке тестов для диагностики рака легких, вирусных и бактериальных инфекций дыхательных путей.

Прибор анализирует образец выдыхаемого воздуха, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, характерные для того или иного респираторного заболевания.

Как показали исследования с участием около 100 заболевших COVID-19, тестирование выявляет коронавирус в 80% случаев, отличив его от других заболеваний, например, астмы или бактериальной пневмонии. Более того, разработчики говорят, что их тест позволяет с большой вероятностью прогнозировать тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода, хотя и отмечают, что необходимо продолжать исследования для совершенствования тест-системы.

"Если эти тесты докажут свою надежность, они открывают возможность быстрого диагностирования COVID-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала", - говорят ученые.

Особенно важно проведение массового и быстрого тестирования на COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, когда две инфекции с похожими симптомами могут накладываться одна на другую.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по развитию Арктики
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
Число жертв землетрясения в Турции достигло 83
В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Майя Санду
Пушков: Украина упустила шанс на повышение уровня жизни
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов