В Британии разработан моментальный тест для определения COVID-19

Первые испытания нового теста на коронавирус подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.

Прибор, позволяющий определить COVID-19 по составу выдыхаемого воздуха за считанные секунды, отличив его от других инфекций дыхательных путей, разработан в Уэльсе, сообщает сегодня BBC.

Результаты испытаний нового теста, проведенных в Шотландии и Германии, опубликованы в медицинском журнале Lancet.

"То, что он мгновенный, позволит применять его в самых разных ситуациях, а не только в больницах. Его потенциал видится в авиации, на транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", - цитирует издание авторов разработки.

Действие прибора основано на технологии, применявшейся при разработке тестов для диагностики рака легких, вирусных и бактериальных инфекций дыхательных путей.

Прибор анализирует образец выдыхаемого воздуха, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, характерные для того или иного респираторного заболевания.

Как показали исследования с участием около 100 заболевших COVID-19, тестирование выявляет коронавирус в 80% случаев, отличив его от других заболеваний, например, астмы или бактериальной пневмонии. Более того, разработчики говорят, что их тест позволяет с большой вероятностью прогнозировать тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода, хотя и отмечают, что необходимо продолжать исследования для совершенствования тест-системы.

"Если эти тесты докажут свою надежность, они открывают возможность быстрого диагностирования COVID-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала", - говорят ученые.

Особенно важно проведение массового и быстрого тестирования на COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, когда две инфекции с похожими симптомами могут накладываться одна на другую.