В Египте потоки воды смыли с трассы междугородний автобус

Сильные дожди в Египте привели к многочисленным авариям и закрытию междугородного автомобильного сообщения в ряде районов.

Как сообщает ТАСС, на трассе, соединяющей столицу страны (Каир) и курортный город Хургада, мощными селевыми потоками с дороги смыло рейсовый автобус. По счастливой случайности никто не пострадал. После случившегося власти закрыли многокилометровый участок трассы.

Больше всего от непогоды пострадала провинция Красное море. Не лучше ситуация и на Синае. Спасатели приведены в состояние повышенной готовности на случай возникновения различных ЧС. Синоптики озвучили неутешительный прогноз - в ближайшие дни ливни ожидаются и в Каире.