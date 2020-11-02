В ГД внесли законопроект о выплатах по уходу за пожилыми

Неработающим гражданам, ухаживающим за пожилыми, предлагается выплачивать 10 тыс. рублей в месяц. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Кабмин поправки не поддержал.

Авторами выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин и другие представители ЛДПР.

Они предложили установить с 1 января 2021 года выплаты для неработающих трудоспособных лиц, которые являются опекунами (попечителями) и осуществляют уход за пожилыми. Либо за гражданами, достигшими 80 лет, либо за пенсионерами младше, но нуждающимися в постоянном постороннем уходе (по заключению медиков).

Сейчас размер такой компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей, и он не менялся с 2008 года. А ведь уход должен осуществляться постоянно в течение суток, указали авторы.

К проекту прилагается отрицательный отзыв Правительства РФ. В кабмине отметили, что в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ в сопроводительных документах не указаны источники расходов.