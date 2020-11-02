В Госдуме предложили меры против дефицита лекарств в аптеках и больницах

Новости

В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске 16:38
В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица 16:17
Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ 16:16
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 15:57
Япония ограничит подъем на гору Фудзи 15:21
Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе 15:17
Путин посетит Санкт-Петербург 15:16
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 15:15
Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
На Урале многодетная семья отсудила деньги за невозвратные билеты 14:25
Власти компенсируют гражданам 50% затрат на допобразование по IT-специальностям 14:22
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 14:14
Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов 14:14
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 14:13
Зеркало души: о каких изменениях в организме могут рассказать глаза 14:10
Депутат оценил проект сенаторов США против С-400 14:03
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 16:12
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили меры против дефицита лекарств в аптеках и больницах

Текст: Татьяна Замахина
Введение системы маркировки лекарств привело к сбоям в условиях массового спроса - маркированные лекарства стало невозможным продавать в аптеках или лечить ими в клиниках. Профильная рабочая группа Госдумы обратилась в кабмин с предложениями, как решить эту проблему.

О ситуации журналистам рассказал глава межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению Андрей Исаев (первый замглавы фракции "Единая Россия").

Фото: РИА Новости
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно по рецепту врача

По его словам, рекомендации подготовлены с учетом мнения экспертов и медиков, а также участников аптечного рынка.

Отметим, что с 1 июля 2020 года в России стартовала обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения препаратов.

Неполадки произошли в условиях массового спроса, пиковой нагрузки в условиях пандемии. "Сбои привели к реальному нарушению прав граждан, - подчеркнул глава рабочей группы. - Возникла ситуация, когда лекарств в стране достаточно, но из-за сбоев в системе их невозможно продать в аптеке, использовать в больницах, они лежат мертвым грузом на складах".

Депутаты обратились по этому поводу в кабмин - они рекомендуют незамедлительно внести изменения в нормативные акты и закрепить там уже предложенный Минпромторгом уведомительный порядок маркировки. В Госдуме предлагают правительству установить его до 1 февраля.

Мантуров: Уведомительный режим маркировки лекарств продлится до конца года

Исаев рассказал подробности: по его словам, при таком порядке маркировка наносится и считывается на каждом этапе движения лекарства от производителя к покупателю. И при этом "продвигается лекарство независимо от того, получен ли ответ от оператора системы или нет".

Маркировка при таком порядке не будет являться условием для применения лекарств в медучреждениях. И не помешает продавать их в аптеках.

Рабочая группа также предложила кабмину принять меры финансовой поддержки фармотрасли - на тот же срок отменить взимание платы за маркировку.

Обратились депутаты также в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру - с рекомендацией не применять административные меры в отношении организаций, которые стали нарушителями из-за сбоев системы маркировки. Речь не только о нарушениях закона на эту тему. Некоторые аптеки, как рассказал Андрей Исаев, были оштрафованы за то, что в них не было лекарств, наличие которых обязательно. Но эти лекарства лежали на складе и не могли быть поставлены в аптеки опять же из-за сбоев. Все уже принятые решения о санкциях для таких невольных нарушителей должны быть отменены, уверены в ГД. И до 1 февраля - не применяться.

Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года

Еще одно обращение - в Минпромторг. Народные избранники рекомендовали мониторить экспорт лекарственных препаратов. И в случае его резкого роста - принять все меры, чтобы не возникла нехватка на внутреннем рынке.

Депутаты также попросили Минздрав провести опрос главврачей клиник о наличии проблем с лекарствами. В Госдуме и сами собираются в постоянном режиме мониторить ситуацию - а в случае необходимости внесут изменения в законы.

- Надеемся, проблемы с лекарственным обеспечением граждан будут преодолены, - резюмировал глава межфракционной группы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье