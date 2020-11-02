В Госдуме предложили меры против дефицита лекарств в аптеках и больницах

Введение системы маркировки лекарств привело к сбоям в условиях массового спроса - маркированные лекарства стало невозможным продавать в аптеках или лечить ими в клиниках. Профильная рабочая группа Госдумы обратилась в кабмин с предложениями, как решить эту проблему.

О ситуации журналистам рассказал глава межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению Андрей Исаев (первый замглавы фракции "Единая Россия").

По его словам, рекомендации подготовлены с учетом мнения экспертов и медиков, а также участников аптечного рынка.

Отметим, что с 1 июля 2020 года в России стартовала обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения препаратов.

Неполадки произошли в условиях массового спроса, пиковой нагрузки в условиях пандемии. "Сбои привели к реальному нарушению прав граждан, - подчеркнул глава рабочей группы. - Возникла ситуация, когда лекарств в стране достаточно, но из-за сбоев в системе их невозможно продать в аптеке, использовать в больницах, они лежат мертвым грузом на складах".

Депутаты обратились по этому поводу в кабмин - они рекомендуют незамедлительно внести изменения в нормативные акты и закрепить там уже предложенный Минпромторгом уведомительный порядок маркировки. В Госдуме предлагают правительству установить его до 1 февраля.

Исаев рассказал подробности: по его словам, при таком порядке маркировка наносится и считывается на каждом этапе движения лекарства от производителя к покупателю. И при этом "продвигается лекарство независимо от того, получен ли ответ от оператора системы или нет".

Маркировка при таком порядке не будет являться условием для применения лекарств в медучреждениях. И не помешает продавать их в аптеках.

Рабочая группа также предложила кабмину принять меры финансовой поддержки фармотрасли - на тот же срок отменить взимание платы за маркировку.

Обратились депутаты также в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру - с рекомендацией не применять административные меры в отношении организаций, которые стали нарушителями из-за сбоев системы маркировки. Речь не только о нарушениях закона на эту тему. Некоторые аптеки, как рассказал Андрей Исаев, были оштрафованы за то, что в них не было лекарств, наличие которых обязательно. Но эти лекарства лежали на складе и не могли быть поставлены в аптеки опять же из-за сбоев. Все уже принятые решения о санкциях для таких невольных нарушителей должны быть отменены, уверены в ГД. И до 1 февраля - не применяться.

Еще одно обращение - в Минпромторг. Народные избранники рекомендовали мониторить экспорт лекарственных препаратов. И в случае его резкого роста - принять все меры, чтобы не возникла нехватка на внутреннем рынке.

Депутаты также попросили Минздрав провести опрос главврачей клиник о наличии проблем с лекарствами. В Госдуме и сами собираются в постоянном режиме мониторить ситуацию - а в случае необходимости внесут изменения в законы.

- Надеемся, проблемы с лекарственным обеспечением граждан будут преодолены, - резюмировал глава межфракционной группы.