В Кремле назвали приоритеты власти в пандемию

Минимизация последствий мирового кризиса, спровоцированных пандемией, - одна из главных задач руководства страны. Об этом заявили в Кремле.

"Президент на прошлой неделе неоднократно говорил о том, что, к сожалению, нежелательные последствия мирового экономического кризиса, спровоцированные беспрецедентной пандемией, дают о себе знать", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, безусловно, приоритет работы руководства нашей страны и правительства - минимизация этих негативных последствий и продолжение планомерной работы по сокращению количества людей с недостаточно высокими доходами", - заключил Песков.