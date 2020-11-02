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02.11.2020 13:09
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали волатильность рубля

Текст: Кира Латухина
Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается и поддерживается, заявили в Кремле. Волатильно рубля все меньше влияет на динамику изменения цен, зависимость от экспорта поэтапно сокращается.
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"В нашей стране абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получают свои доходы именно в рублях", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно, эта волатильность все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен", - пояснил он, добавив, что об этом как раз и говорил президент.

"Психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора", - продолжил Песков.

"Конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств... - это и динамика потребления энергоресурсов, и изменение цен на нефтепродукты и на нефть", - сказал представитель Кремля. "Все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то, как говорил президент, ее удается поддерживать", - заметил он.

"Экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается", - заявил Песков, предложив обратиться за комментариями в правительство.

"Многие мировые валюты находятся под гнетом весьма негативных обстоятельств мировой конъюнктуры", - повторил пресс-секретарь президента. "Ведется ежедневная работа в этой связи и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором, президент также держит эту тему в своем поле зрения, регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, поэтому работа и по линии президента идет ежедневная", - сказал он.

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Вопрос о том, как это может повлиять на инфляцию, Песков переадресовал в кабмин. "На макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы, и всего остального, - констатировал он. - Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики поэтапно сокращается". "Соответственно, внутренний рынок сокращает свою зависимость от волатильности на мировых рынках валют", - добавил представитель Кремля.

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