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02.11.2020 22:08
Рубрика: Экономика

В Минэнерго не видят рисков падения цены на нефть до 10 долларов

Текст: Сергей Тихонов

В Минэнерго РФ не видят причин для падения цены на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в ходе Международного биржевого форума, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
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По его словам, сейчас нет рисков снижения котировок барреля ниже уровня рентабельности производства. Сорокин также подчеркнул, что Россия сможет легко нарастить объемы добычи нефти при ценах в 40-50 долларов за баррель.

Опасения падения цен связаны с тем, что прошедший октябрь и первые два дня ноября оказались худшим периодом для котировок барреля с мая этого года. Цена нефти марки Brent опускалась ниже 36 долларов, а североамериканский сорт WTI торговался ниже 34 долларов за баррель. Главным образом, снижение цен связано со второй волной пандемии и ужесточении карантинных ограничений во многих странах мира, которые негативно влияют на потребление нефти и нефтепродуктов. Также рынок ожидает результатов выборов в США, которые могут сильно повлиять на объемы производства черного золота в стране. В случае победы действующего президента Дональда Трампа американская нефтегазовая отрасль получит поддержку, и при благоприятной конъюнктуре добыча нефти в США будет расти. Если победит Джо Байден, вероятны экологические ограничения и спад производства нефти, что положительно повлияет на котировки. Сейчас США добывают нефти больше всех в мире - около 11 млн баррелей в сутки.

Также нефтяные цены сможет поддержать решение ОПЕК+ не увеличивать добычу с начала следующего года на 1,9 млн баррелей в сутки. По условиям сделки ОПЕК+ общее сокращение производства, которое сейчас составляет 7,7 млн баррелей в сутки, с января должно уменьшиться до 5,8 миллиона баррелей. В случае сохранения цен на нефть на сегодняшнем уровне с большой долей вероятности, действующие параметры сделки ОПЕК+ юудут продлены на какой-то период 2021 года.

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