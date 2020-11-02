В Минэнерго не видят рисков падения цены на нефть до 10 долларов

В Минэнерго РФ не видят причин для падения цены на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в ходе Международного биржевого форума, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас нет рисков снижения котировок барреля ниже уровня рентабельности производства. Сорокин также подчеркнул, что Россия сможет легко нарастить объемы добычи нефти при ценах в 40-50 долларов за баррель.

Опасения падения цен связаны с тем, что прошедший октябрь и первые два дня ноября оказались худшим периодом для котировок барреля с мая этого года. Цена нефти марки Brent опускалась ниже 36 долларов, а североамериканский сорт WTI торговался ниже 34 долларов за баррель. Главным образом, снижение цен связано со второй волной пандемии и ужесточении карантинных ограничений во многих странах мира, которые негативно влияют на потребление нефти и нефтепродуктов. Также рынок ожидает результатов выборов в США, которые могут сильно повлиять на объемы производства черного золота в стране. В случае победы действующего президента Дональда Трампа американская нефтегазовая отрасль получит поддержку, и при благоприятной конъюнктуре добыча нефти в США будет расти. Если победит Джо Байден, вероятны экологические ограничения и спад производства нефти, что положительно повлияет на котировки. Сейчас США добывают нефти больше всех в мире - около 11 млн баррелей в сутки.

Также нефтяные цены сможет поддержать решение ОПЕК+ не увеличивать добычу с начала следующего года на 1,9 млн баррелей в сутки. По условиям сделки ОПЕК+ общее сокращение производства, которое сейчас составляет 7,7 млн баррелей в сутки, с января должно уменьшиться до 5,8 миллиона баррелей. В случае сохранения цен на нефть на сегодняшнем уровне с большой долей вероятности, действующие параметры сделки ОПЕК+ юудут продлены на какой-то период 2021 года.