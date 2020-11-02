В Молдавии назвали участников второго тура президентских выборов

В Молдавии 15 ноября пройдет второй тур президентских выборов. В нем, как и ожидалось, примут участие действующий президент и лидер социалистов Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду.

Согласно заявлению молдавского ЦИК после обработки 100 процентов бюллетеней, Додон набрал 32,61 процента голосов, Санду - 36,16 процента. На третьем месте - председатель "Нашей партии" и экс-мэр второго по значимости в республике города Бельцы Ренато Усатый с 16,9 процентами. Остальные пять претендентов набрали меньше десяти процентов голосов. В голосовании приняли участие 1,348 миллиона человек, это примерно треть от общего числа избирателей. На предыдущих выборах четыре года назад, в которых участвовали те же основные игроки, ситуация была схожая, однако тогда лидировал Додон.

Комментарий:

Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

"Что касается политической ориентации Санду и Додона, то надо отметить, что Санду действительно считают сторонницей унии с Румынией и евроинтеграции, хотя она ограничивается обычно громкими заявлениями без конкретики. Игорь Додон скорее промолдавский политик, который считает, что интеграция с Румынией для Кишинева неприемлема, поскольку Бухарест станет проводить колониальную политику, скупая молдавские активы и превращая страну в провинциальный придаток, как это уже было в 1918-40 годах, когда Бессарабия являлась частью Румынии. В качестве противовеса униатским настроениям он рассматривает углубление связей с Москвой. Кроме того, Санду выступает за снижение социальных бюджетных расходов, а Додон - за создание социального государства.

Но несмотря на противоположность позиций двух кандидатов, первый тур голосования показал, что молдавское общество не поляризовано, а находится, скорее, в апатии, так как основная масса избирателей не верит никаким политикам вообще. Тем не менее и Додон, и Санду попытаются до второго тура выборов привлечь на свою сторону как можно больше избирателей, голосовавших за проигравших в первом туре кандидатов.

У кого в сложившейся ситуации это получится успешнее - сказать сложно. Например, сторонники Ренато Усатого, вероятно, в большинстве станут голосовать за Санду. Приднестровье же по большей части голосует за Додона. Можно сказать, что шансы у обоих претендентов пока более-менее равны".