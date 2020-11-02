В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Санду

На прошедших в воскресенье выборах президента Молдавии кандидат от оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обошла действующего главу государства Игоря Додона. В первом туре она набирает 35,96 процента голосов, в то время как за Додона проголосовали 32,74 процента избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, обработавшей свыше 99 процентов протоколов. Осталось учесть лишь голоса тех, кто голосовал в США и Канаде.

Согласно подсчетам ЦИК, остальные кандидаты в президенты серьезно отстали от лидеров. Представитель "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,94 процента голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 6,52 процента, председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе - 3,26 процента, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку - 2,01 процента, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,38 процента, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 1,19 процента.

Выборы признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог в 33,33 процента. Впрочем, высокой ее назвать нельзя, на избирательные участки пришли 42,76 процента граждан, имеющих право голоса.

Поскольку в первом туре победитель не был определен, 15 ноября пройдет второй тур. Кстати, сейчас практически повторилась ситуация 2016 года, тогда во второй тур также прошли Додон и Санду, правда, в прошлый раз перевес в 4 процента голосов был у Додона.

Стоит отметить, что это голосование проходило в условиях коронавирусных ограничений - избирателям на участках выдавали маски и перчатки и просили их приходить со своей ручкой. Было разработано специальное смартфон-приложение, чтобы найти менее загруженный избирательный пункт. На все время выборов в стране запретили движение частного автотранспорта вместимостью более восьми человек, чтобы помешать организованному подвозу избирателей.