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02.11.2020 20:34
Рубрика: В мире

Стоп, машина

Женщины блокируют дороги в польских городах
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию к диалогу по вопросу о запрете абортов. В ответ участники многотысячных акций протеста, не прекращающихся больше недели, создали "Координационный совет общепольской забастовки женщин".
Протесты в Кракове: поляки возмущены решением Конституционного суда в отношении абортов. Фото: GettyImages Протесты в Кракове: поляки возмущены решением Конституционного суда в отношении абортов. Фото: GettyImages
Протесты в Кракове: поляки возмущены решением Конституционного суда в отношении абортов. Фото: GettyImages

Напомним, что 22 октября польский Конституционный суд признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. Поскольку в Польше и так одно из самых строгих в Европе законодательств в области прерывания беременности и на этот вид абортов приходится более 80 процентов от всего их числа, по всей стране начались акции протеста женщин и поддерживающих их мужчин. За восемь дней противостояния ситуация накалилась до такой степени, что более 200 генералов и адмиралов на пенсии подписали письмо властям, в котором, в частности, говорится: "Рост напряженности, разжигание и безответственное поведение политиков приведет к трагическим и необратимым последствиям. Избыток эмоций и неконтролируемое развитие событий может привести к тому, что прольется кровь".

Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Американские силовики готовятся к массовым протестам на выборах президента США

Власти, осознавшие, что сами собой демонстрации не прекратятся, пригласили протестующих за стол переговоров. "Необходим диалог. Мы готовы обсуждать все эти вопросы и предлагать компромиссные решения, которые в кратчайшие сроки могут быть оформлены законодательно - в виде закона, что позволит закрыть эту тему", - цитирует премьера радиостанция Polskie Radio. Какие именно компромиссные решения имел в виду Моравецкий, уже понятно. Ранее президент Польши Анджей Дуда инициировал поправки к действующему в стране "Закону о планировании семьи", которые разрешат аборты ввиду серьезного и необратимого повреждения плода, только если они ведут к смерти ребенка. Моравецкий заявил, что правительство поддерживает эту инициативу, и предложил оппонентам встретиться как можно скорее и выработать общий подход к изменению законодательства в области прерывания беременности. Но противников запрета абортов не устраивает такое - частичное - отступление властей. Более того, созданный накануне "Координационный совет общепольской забастовки женщин" уже определил 13 сфер жизни в Польше, изменений в которых требуют участники акций протеста по всей стране. Это не только полное разрешение абортов, но и традиционные лозунги оппозиции, главный из которых: "Правительство в отставку!". Лидеры женского протеста призвали женщин начиная с понедельника блокировать движение на улицах своих городов и не заканчивать борьбу, пока правительство не найдет способ отступить.

Кстати

Швеция намерена пригласить польских женщин при желании и необходимости на бесплатные аборты на территории королевства. Операции будут осуществляться за счет шведских налогоплательщиков. "Нам надо разрешить полячкам приезжать в Швецию с целью сделать аборт", - заявила министр Швеции по вопросам гендерного равенства Оса Линдхаген, намекнув на развитие "абортного туризма" в королевстве. При этом чиновница привела интересное объяснение того, почему именно Швеция намерена помочь польским женщинам. "Польша когда-то заступилась за нас! В 1960-х годах, когда аборты были запрещены в Швеции, тысячи шведских женщин ездили в Польшу, где аборты были разрешены", - написала Линдхаген в одной из социальных сетей.

Подготовила Надежда Ермолаева

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