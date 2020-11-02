Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию к диалогу по вопросу о запрете абортов. В ответ участники многотысячных акций протеста, не прекращающихся больше недели, создали "Координационный совет общепольской забастовки женщин".

Напомним, что 22 октября польский Конституционный суд признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. Поскольку в Польше и так одно из самых строгих в Европе законодательств в области прерывания беременности и на этот вид абортов приходится более 80 процентов от всего их числа, по всей стране начались акции протеста женщин и поддерживающих их мужчин. За восемь дней противостояния ситуация накалилась до такой степени, что более 200 генералов и адмиралов на пенсии подписали письмо властям, в котором, в частности, говорится: "Рост напряженности, разжигание и безответственное поведение политиков приведет к трагическим и необратимым последствиям. Избыток эмоций и неконтролируемое развитие событий может привести к тому, что прольется кровь".

Власти, осознавшие, что сами собой демонстрации не прекратятся, пригласили протестующих за стол переговоров. "Необходим диалог. Мы готовы обсуждать все эти вопросы и предлагать компромиссные решения, которые в кратчайшие сроки могут быть оформлены законодательно - в виде закона, что позволит закрыть эту тему", - цитирует премьера радиостанция Polskie Radio. Какие именно компромиссные решения имел в виду Моравецкий, уже понятно. Ранее президент Польши Анджей Дуда инициировал поправки к действующему в стране "Закону о планировании семьи", которые разрешат аборты ввиду серьезного и необратимого повреждения плода, только если они ведут к смерти ребенка. Моравецкий заявил, что правительство поддерживает эту инициативу, и предложил оппонентам встретиться как можно скорее и выработать общий подход к изменению законодательства в области прерывания беременности. Но противников запрета абортов не устраивает такое - частичное - отступление властей. Более того, созданный накануне "Координационный совет общепольской забастовки женщин" уже определил 13 сфер жизни в Польше, изменений в которых требуют участники акций протеста по всей стране. Это не только полное разрешение абортов, но и традиционные лозунги оппозиции, главный из которых: "Правительство в отставку!". Лидеры женского протеста призвали женщин начиная с понедельника блокировать движение на улицах своих городов и не заканчивать борьбу, пока правительство не найдет способ отступить.

Кстати

Швеция намерена пригласить польских женщин при желании и необходимости на бесплатные аборты на территории королевства. Операции будут осуществляться за счет шведских налогоплательщиков. "Нам надо разрешить полячкам приезжать в Швецию с целью сделать аборт", - заявила министр Швеции по вопросам гендерного равенства Оса Линдхаген, намекнув на развитие "абортного туризма" в королевстве. При этом чиновница привела интересное объяснение того, почему именно Швеция намерена помочь польским женщинам. "Польша когда-то заступилась за нас! В 1960-х годах, когда аборты были запрещены в Швеции, тысячи шведских женщин ездили в Польшу, где аборты были разрешены", - написала Линдхаген в одной из социальных сетей.

Подготовила Надежда Ермолаева