В России начали сверять количество затонувших баркасов и барж

В России начали сверку количества затонувших судов, чтобы очистить порты и внутренние водные пути, рассказали "РГ" представители отрасли. По их оценкам, подъема ждут более тысячи затопленных судов.

В портах и реках России ржавеет более тысячи судов, ухудшая экологию и мешая судоходству. Фото: Ирина Мандрыкина / ТАСС

В морском порту Магадана выявлено 21 затонувшее судно, сообщил капитан порта Романоз Цхадаия. Сверка сведений о количестве и месте нахождения затонувших судов проведена Службой капитана морского порта по поручению руководителя Росморречфлота. Вместе с региональным минприроды выясняли, сколько судов покоится на дне в бухте Нагаева. По оценке руководителя Росморречфлота Александра Пошивая, глубины бухты позволяют подойти к затопленным судам, чтобы поднять их. Морская спасательная служба обладает всеми ресурсами, чтобы заняться решением этого вопроса.

В минтрансе в целом для решения проблемы затонувших кораблей готовят изменения в законодательстве. "Разрабатывается законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Он урегулирует вопросы удаления имущества, затонувшего в морских акваториях и на внутренних водных путях", - пояснили "РГ" в ведомстве.

В августе 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин посетил Магадан и, обнаружив в порту "кладбище кораблей", поручил его ликвидировать. Заинтересованные ведомства и регионы должны проработать вопрос подъема затонувших судов по всей стране. В сентябре порт осмотрели вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во время визита в Магаданскую область.

Проблема масштабная, говорят специалисты. Только в Дальневосточном федеральном округе в этом году в прибрежной зоне выявлено 600 затонувших объектов, поделился источник в отрасли. Сверку затонувших судов нужно проводить по всем регионам. По данным двухгодичной давности, на внутренних водных путях было зафиксировано 837 затонувших объектов, а в пределах морских портов и подходов к ним - не менее 144 затонувших судов, говорят специалисты.

К решению проблемы подступались неоднократно. В 2019 году поручение оценить объем средств на подъем и утилизацию судов давал вице-премьер России Алексей Гордеев, но дальнейших шагов предпринято не было.

Пока суды обязывают поднять затопленные суда их владельцев, однако предписания не исполняются. Часть владельцев - юридических лиц уже прекратили свое существование.

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства РФ: "Что касается подъема затонувших судов - то, что это нужно сделать, даже не обсуждается"

Между тем затонувшие суда отравляют окружающую среду продуктами коррозии металла, разложениями органики и углеводородов, говорит завкафедрой экологии промышленных зон и акваторий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Юрий Нифонтов. Затопленные баржи мешают судоходству.

Для решения проблемы нужно устранить пробелы в законодательстве. Пока ответственность собственника не определена, все ложится на государство и заинтересованные ведомства, отмечает эксперт. Подъем судна в зависимости от его величины стоит от 500 тысяч до десятков миллионов рублей. Подъем вряд ли будет оправдан с экономической точки зрения, но решать проблему нужно, хотя бы поэтапно, говорит эксперт.