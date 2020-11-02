В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

Центр по борьбе с телефонным спамом и киберпреступлениями будет создан в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, борьба с киберпреступлениями ведется по двум направлениям. Первое - независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет уязвимостей.

"И второе - это то, что мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, с фишингом и с киберпреступлениями", - сказал министр.

Создание такого центра позволит "более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее", - отметил Максут Шадаев.