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Рубрика: Общество

В России выберут лучший проект активного долголетия

Текст: Елена Манукиян

До 20 ноября продлится конкурсный отбор лучших практик активного долголетия, рассказали "РГ" в АНО "Национальные приоритеты".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Как пояснила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, это - проекты, направленные на создание доступной среды для пенсионеров и повышение качества жизни старшего поколения. "Люди в возрасте занимаются спортом и физкультурой, творчеством и обучением, участвуют в мероприятиях и путешествуют. Конкурс позволит собрать лучшие примеры и распространить на всю страну самые эффективные практики", - сказала она.

В АНО "Национальные приоритеты подчеркнули, что отобранные проекты будут включены в "Сборник лучших практик активного долголетия" 2020 года и опубликованы на портале национальныепроекты.рф, а также смогут получить поддержку организаторов и партнеров. Представить свой проект и подать заявку для участия в конкурсном отборе могут организации любой юридическо-правовой формы на портале "Смартека" по номинациям этика и право, ЗОЖ, активная жизнь, образование и занятость, уход и профилактика.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Партнерами отбора выступают Минтруд, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Благотворительный фонд "Почет", Высшая школа экономики, Агентство социальной информации, Агентство стратегических инициатив, Комиссия Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Российский геронтологический научно-клинический центр им. Пирогова, Российский союз промышленников и предпринимателей, Альянс "Серебряный возраст" и Ассоциация волонтерских центров.

Практики активного долголетия реализуются во всех российских регионах в рамках нацпроекта "Демография", одна из целей которого - увеличение продолжительности здоровой жизни.

Общество Здоровье

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