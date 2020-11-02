В Сети открыли доступ к произведениям финалистов премии "Большая книга"

Целый месяц, со 2 ноября по 2 декабря, будет открыт бесплатный доступ к произведениям финалистов Национальной литературной премии "Большая книга". Все желающие смогут ознакомиться с книгами, получив уникальный промокод на странице народного голосования за лучший текст года на сайте LiveLib.

Вот уже 14 лет читатели наравне с профессиональным жюри выбирают лучшую книгу года. И 2020 год не станет исключением. Но учитывая сложную обстановку, в которой оказалась книжная индустрия из-за пандемии коронавируса, было принято решение открыть свободный доступ к книгам не сразу после объявления списка финалистов, как это было раньше, а в первых числах ноября, сообщают организаторы премии.

"Мы все - и читатели, и книгоиздатели - сейчас переживаем очень сложный период. Тем ценнее стала возможность быть вместе онлайн, читать и обсуждать выдающиеся произведения современных авторов. Спасибо нашим уважаемым партнерам за такую возможность, спасибо всем читателям за участие в народном голосовании", - отметил генеральный директор "Большой книги" Георгий Урушадзе.

Бесплатный доступ к книгам финалистов на книжных сервисах ЛитРес и MyBook будет открыт до 2 декабря 2020 года. Для этого понадобится ввести уникальный промокод, который можно получить на странице народного голосования на LiveLib.

Финалисты Национальной литературной премии "Большая книга":

Дина Рубина, "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок"

Василий Авченко и Алексей Коровашко, "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке"

Ксения Букша, "Чуров и Чурбанов"

Наталья Громова, "Насквозь"

Александр Иличевский, "Чертеж Ньютона"

Евгений Чижов, "Собиратель рая"

Михаил Елизаров, "Земля"

Алексей Макушинский, "Предместья мысли. Философская прогулка"

София Синицкая, "Сияние "жеможаха""

Шамиль Идиатуллин, "Бывшая Ленина"

Павел Селуков, "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы"

Григорий Аросев и Евгений Кремчуков, "Деление на ночь"

Тимур Кибиров, "Генерал и его семья" (эта книга не примет участие в голосовании по решению издателя).