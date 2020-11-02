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02.11.2020 12:14
Рубрика: Культура

В Сети открыли доступ к произведениям финалистов премии "Большая книга"

Текст: Наталья Лебедева
Целый месяц, со 2 ноября по 2 декабря, будет открыт бесплатный доступ к произведениям финалистов Национальной литературной премии "Большая книга". Все желающие смогут ознакомиться с книгами, получив уникальный промокод на странице народного голосования за лучший текст года на сайте LiveLib.
Фото: iStock
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Вот уже 14 лет читатели наравне с профессиональным жюри выбирают лучшую книгу года. И 2020 год не станет исключением. Но учитывая сложную обстановку, в которой оказалась книжная индустрия из-за пандемии коронавируса, было принято решение открыть свободный доступ к книгам не сразу после объявления списка финалистов, как это было раньше, а в первых числах ноября, сообщают организаторы премии.

"Мы все - и читатели, и книгоиздатели - сейчас переживаем очень сложный период. Тем ценнее стала возможность быть вместе онлайн, читать и обсуждать выдающиеся произведения современных авторов. Спасибо нашим уважаемым партнерам за такую возможность, спасибо всем читателям за участие в народном голосовании", - отметил генеральный директор "Большой книги" Георгий Урушадзе.

Бесплатный доступ к книгам финалистов на книжных сервисах ЛитРес и MyBook будет открыт до 2 декабря 2020 года. Для этого понадобится ввести уникальный промокод, который можно получить на странице народного голосования на LiveLib.

Финалисты Национальной литературной премии "Большая книга":

Дина Рубина, "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок"

Василий Авченко и Алексей Коровашко, "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке"

Ксения Букша, "Чуров и Чурбанов"

Наталья Громова, "Насквозь"

Александр Иличевский, "Чертеж Ньютона"

Евгений Чижов, "Собиратель рая"

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Михаил Елизаров, "Земля"

Алексей Макушинский, "Предместья мысли. Философская прогулка"

София Синицкая, "Сияние "жеможаха""

Шамиль Идиатуллин, "Бывшая Ленина"

Павел Селуков, "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы"

Григорий Аросев и Евгений Кремчуков, "Деление на ночь"

Тимур Кибиров, "Генерал и его семья" (эта книга не примет участие в голосовании по решению издателя).

Культура Литература Премия "Большая книга"

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