В Северной Европе ужесточили карантинные мероприятия

Власти стран Прибалтики, Финляндии и Швеции усилили меры по защите населения от коронавируса. Так, с 1 ноября в Стокгольме закрылись все муниципальные музеи, введены дополнительные ограничения на посещение спортзалов и бассейнов. Будут также закрыты катки и отменены традиционные рождественские гуляния в центре города. Ограничения на первоначальном этапе будут действовать до 19 ноября. Далее, в зависимости от эпидемиологической ситуации, власти примут решение об их продлении.

В Финляндии с 1 ноября действуют ограничения для заведений общественного питания, а также баров и ночных клубов. При этом отмечается, что Суоми вышла на плато по числу заражений коронавирусом. В еженедельном отчете правительственных ведомств говорится, что число новых заражений, количество проведенных тестов и доля положительных результатов среди них остаются примерно на одном уровне в течение последних двух недель. В минувшие стуки в Финляндии зафиксировано 178 заболевших.

Также Эстония ввела двухнедельный карантин для въезжающих в страну. Исключение сделано для Финляндии - гражданам Суоми не надо будет уходить на самоизоляцию. Послабления сделаны и для приезжающих из Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, им нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить отрицательный результат.