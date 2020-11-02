В Вооруженных силах зарегистрировано 3 300 военнослужащих с коронавирусом

Минобороны РФ обнародовало данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. Таких в армии и на флоте уже 13 тысяч 839 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровел 61 военнослужащий. Кроме того, начиная с марта 53 тысячи 303 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ, как в России и во всем мире, по-прежнему фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 3 тысячи 295 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 155 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Тридцать изолированы по месту службы. Восемнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще почти тысяча сто человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - пятеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у шестнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 9 470 заболевшим, 2 тысячи 324 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.