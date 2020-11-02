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02.11.2020 15:10
Рубрика: Культура

ВГТРК запустила масштабную мультимедиа-платформу

Текст: Сусанна Альперина
Со 2 ноября ВГТРК запустила глобальную мультимедиа-платформу "Смотрим". На телефоне или планшете уже можно скачать соответствующее приложение. В нем несколько разделов: "Новости", "Кино - шоу-сериалы", "Доккино", "Вместе с детьми", "Искусство", "Радио и подкасты". Честно говоря, хотя от ВГТРК и ждали какого-то подобного шага, но все равно удалось удивить: в первую очередь - СМИ, собравшиеся на виртуальную пресс-конференцию уже по новому адресу, на платформе смотрим.рф, а далее - всех зрителей.

На брифинге выступили первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, заместители генерального директора Александр Нечаев (программный директор) и Андрей Класс (цифровое развитие). Спикеры рассказали, что над новой цифровой платформой работали очень тщательно и долго, делали тесты, проводили фокус-группы. Златопольский выделил два важных качества, которых добивались в первую очередь, - удобство и надежность.

Фото: Максим Ли
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Удобство, потому что к платформе хотят привлечь не только молодежь, но и среднее, и старшее поколения. Надежность - все знают немало случаев, когда зависает фильм или сериал. Компании хотелось таких неприятностей избежать, и это не простой каприз. ВГТРК производит огромное количество оригинального контента. На презентации было заявлено: в день - более 400 часов, в неделю - более трех тысяч, в год - более 163 тысяч. В холдинге 80 филиалов-региональных компаний, которые вещают на 53 языках. Как сориентироваться, не потеряться? Одно из главных, что продумали в ВГТРК, - на платформе будет телепрограмма всех ресурсов холдинга.

Но не только пользователи будут изучать платформу "Смотрим", она также будет анализировать привычки и предпочтения каждого конкретного зрителя и предлагать то, что нравится лично ему.

Телеведущий Владимир Соловьев, лицо флагманского канала ВГТРК "Россия-1", записал специальное видеообращение, в котором громко порадовался, что он теперь везде: и на телеэкране, и на радио, и в приложении. То же может сказать о себе и Андрей Малахов, и Борис Корчевников, и известные люди с канала "Культура", как и с других. Всегда рядом со зрителем, где бы он ни находился.

Обозревателя "РГ" интересовал вопрос, как будут теперь решать в холдинге, какой контент вначале презентовать на платформе, а какой - на ТВ? Ведь платформу нужно раскрутить. И Златопольский пообещал в качестве одной из первых приманок для зрителя недавний концерт Пласидо Доминго в концертном зале "Зарядье", на который мечтали попасть многие. Ранее бы концерт показали в прайм-тайм на канале "Россия-1". Но теперь новые правила игры.

На наш вопрос Златопольский ответил, что решать будут в каждом конкретном случае, что вначале презентовать на платформе, что - на ТВ, и на каком канале. Будут сериалы, премьеры которых состоятся на "Смотрим", будут другие - их первый показ случится на телеканалах. Все зависит от вкусов и поведения аудитории, которую все время пристально изучают.

Фото: СТС
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Более того, в партнерстве с "Медиаскопом" ВГТРК надеется внедрить новую систему не только телеизмерений, но и интернет-измерений. Причем уже в недалеком будущем. Эти измерения приведут к монетизации контента. На пресс-конференции топ-менеджеры признались, что у них есть "конфиденциальный" бизнес-план. А работа ресурса "Смотрим" продумана уже на ближайшие пять лет.

На платформе также будет работать круглосуточная техподдержка. Если что-то пойдет не так, можно связаться со специалистами. Руководители подчеркнули, что будут очень благодарны за обратную связь: не только за слова признательности, но и за верные замечания, которые помогут выявить недостатки работы и устранить их как можно быстрее.

Цитаты

Антон Златопольский:

"Смотрим" соединяет в себе что лучшее, что открыто в плане видеоплатформ".

"Наша задача - предложить аудитории возможность выбора".

"Аудитория сегодня обладает большой линейкой зарубежных фильмов, программ и сериалов. Конкуренция высока. Мы ориентируемся на русскоязычного зрителя".

Александр Нечаев:

"Каждый - сам себе программный директор. Каждый составляет свое телеменю".

"В России есть Законы об объемах рекламы в эфире. На телевидении мы их соблюдаем неукоснительно". Зона интернета урегулирована не в полной мере. Н мы надеемся задать стандарты. Везде, куда мы приходим, мы задаем стандарты".

Андрей Класс:

"Да, сегодня мы делаем ставку на платформу. Но не отказываемся от тех ресурсов ВГТРК , которые есть сейчас. Аудиторию накопленную анализируем и будем с ней работать дальше".

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