Владельцы Apple Watch в России смогут проверить работу своего сердца

Вместе с выходом нового обновлений iOS 14.2 и watchOS 7.1 на Apple Watch Series 4 и более новых моделях часов появится функция ЭКГ. Она даст возможность снимать электрокардиограмму прямо с запястья пользователя.

Кроме этого, на Apple Watch Series 3 и более новых версиях можно будет зафиксировать учащенное или нерегулярное сердцебиение. Устройство запишет сердечный ритм и порекомендует сообщить об этом врачу.

Как уточнили в компании, ритм сердца будет периодически проверяться в фоновом режиме. В случае, если устройство обнаружит нерегулярный ритм, вызванный мерцательной аритмией, оно пришлет уведомление.

Снимать данные о работе сердца Apple Watch Series 4 будет при помощи электродов, встроенных в кристалл на задней панели, а также в колесико Digital Crown. Электрокардиограмма, которая при этом получится, аналогична результатам однопроводных мониторов ЭКГ.

Записать ее можно либо после уведомления о нерегулярном сердечном ритме, либо в любой момент - для этого нужно открыть приложение "ЭКГ" и удерживать палец на колесике Digital Crown. При этом электрическая цепь замыкается, происходит измерение электрических сигналов в сердце. Спустя 30 секунд измерения гаджет определяет характер сердцебиения: мерцательная аритмия, синусовый ритм, низкий или высокий пульс или неопределённый результат.

Изменение аритмии на Apple Watch Series 3 будет происходить так. Если в течение 65 минут измерений на пять проверок гаджет зафиксирует один случай нерегулярного сердцебиения, пользователь получит уведомление. Все данные попадут в приложение "Здоровье". Ими можно поделиться в формате PDF с лечащим врачом.

Как уточнили в компании, мерцательная аритмия - самая частая разновидность нерегулярного ритма и одно из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу (вторая по частотности причина смертей во всем мире). Исследования показали, что приложение на Apple Watch распознает признаки мерцательной аритмии в с вероятностью 98,3 процента, признаки синусового ритма - с вероятностью 99,6 процента.

Но, тем не менее, ВНИИМТ (подразделение Росздравнадзора) уточняет, что приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами, не предназначены для медицинских целей и самостоятельной постановки диагноза.