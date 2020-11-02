Владимир Путин потребовал оперативно утвердить новые программы "Роскосмоса"

В числе приоритетов ракетно-космической отрасли - продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг. Об этом заявил президент на видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли. Владимир Путин потребовал доложить о причинах задержки утверждения новых программ "Роскосмоса" и подчеркнул необходимость привлекать внебюджетные средства в отрасль.

Работа по освоению космоса исключительно важна для обеспечения национальных интересов страны, подчеркнул президент и предложил сосредоточиться на конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности и ряда ключевых программ в космической сфере.

"Здесь нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг", - перечислил Путин.

"Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны, для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция, как вы знаете, динамично растет", - пояснил президент.

"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на развитие системы ГЛОНАСС, напомнил Путин. Но они до сих пор не утверждены, сказал президент и попросил доложить, в чем причины задержки и когда будет окончательно завершено их формирование. "Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы", - указал он.

Также нужно сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, продолжил Путин. В ее рамках реализуется много важных проектов, в частности в области пилотируемой космонавтики. "Безусловно, исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры - все это требует весомых денежных вложений. Понятно, что отрасли они остро необходимы", - сказал президент. Но эти потребности следует соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. "Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии", - напомнил он.

"Потому при определении объемов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты", - считает Путин. Необходимо объективно оценить потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на наиболее актуальные проекты, которые могут дать максимальную положительную отдачу. И стремиться к тому, чтобы уже в ближайшей и среднесрочной перспективе все эти работы принесли ощутимую пользу, причем в целом экономике, промышленности, в том числе за счет более широкого предоставления таких востребованных сервисов, как навигация, связь, телевещание, дистанционное зондирование Земли.

Президент призвал активнее использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать, где это возможно, внебюджетные и заемные средства. "Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести", - добавил он. Но нужно искать эти возможности, дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых, коммерчески привлекательных продуктов и услуг, сказал Путин.

Работа по освоению космоса важна для обеспечения национальных интересов страны: развития отечественной экономики, повышения безопасности государства, сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке

Глава государства попросил представить предложения гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Дальше совещание продолжилось в закрытом формате. "Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса", - написал по итогам совещания Рогозин в социальных сетях. Он отметил, что проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство в установленные сроки - в августе. "Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В.В. Путина объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы - приняты", - заключил Рогозин.