Власти компенсируют гражданам 50% затрат на допобразование по IT-специальностям

Россияне, успешно прошедшие дополнительное обучение по специальностям в сфере цифровых технологий, смогут получить компенсацию в размере половины затрат, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Государство приняло решение, что мы готовы 50% расходов людей на прохождение программы допобразования профессионального компенсировать по факту сдачи экзаменов в конце этих программ. А для отдельных категорий будем компенсировать 100%", - сказал он.

Министр подчеркнул, что главное условие - полное прохождение курса и сдача экзаменов.

В ведомстве оценивают среднюю стоимость дополнительного профессионального образования в сфере цифровых технологий на уровне 100-200 тысяч рублей​​​. По словам Шадаева, спрос на такие курсы сейчас велик.

Кроме того, планируется внедрять программы по обучению IT-навыкам в вузах, не связанных с цифровым сектором. Например, для будущих агротехников или авиаконструкторов. "Потому что понятно, что сейчас ни одна профессия де-факто невозможна без углубленного понимания цифровых компетенций, цифровых решений и так далее", - считает министр.

Государство предусмотрело финансирование на эти цели. Все программы подготовки "основных массовых специальностей" будут переформатированы, туда будут включены модули, связанные с освоением цифровых технологий. Обучать будут не только студентов, но и преподавателей, "чтобы они могли в рамках своих традиционных специальностей также преподавать цифровые компетенции", - добавил Шадаев.