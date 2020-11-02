Врач рассказала, что кроме COVID-19 может вызвать потерю обоняния

Одним из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции является частичная или полная потеря обоняние - аносмия. Однако существует множество других заболеваний и факторов, которые могут вызвать невосприимчивость к запахам.

По наблюдениям медиков, аносмия чаще всего встречается у мужчин. Причем частичная потеря обоняния характера для 60-летнего возраста.

- Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов, - заявила kp.ru Алена Парецкая.

Среди таких лекарств: интраназальные препарата цинка, спреи для носа против отеков и ряд пероральных лекарств, например, нифедипин и фенотиазины.

Причиной внезапной потери обоняния может являться заражения инфекцией, травмы головы и верхней части носа, полипы в пазухах носа или носовых ходах. Если аносмия наступает постепенно, а затем так же поэтапно исчезает, то, вероятнее всего, она была взывала воспалением пазухи, хронической обструкцией от инфекций или аллергической реакцией. Аносмия может быть симптомом гормонального дисбаланса, проблем с зубами или последствием лучевой терапии.