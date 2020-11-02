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02.11.2020 18:51
Рубрика: Власть

Минута славы

Предлагается увеличить время показа титров к фильмам на телевидении
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, гарантирующий как минимум минуту славы создателям фильмов: продюсерам, режиссерам, актерам и всей команде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". С инициативой выступила группа депутатов.

Фото: iStock
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"Существенной проблемой при демонстрации кинофильмов по телевидению является широко распространенная практика ускоренного показа заключительных титров, - рассказывают разработчики проекта. - В восприятии телеканалов титры являются пустой тратой рекламного времени, а также несут риск перехода зрителей на другую "кнопку". Крайне важно и прискорбно, что ускоренная перемотка титров формирует в обществе неуважение к творческому труду. Как для создателей фильма, так и для телезрителей очевидно, что доход от лишнего рекламного ролика, рейтинг канала и доля аудитории ценятся гораздо выше, нежели труд коллектива, вложившего силы, время и дарования в произведение киноискусства".

По словам авторов инициативы, выборочный анализ показал, что, несмотря на существенную разницу в продолжительности заключительных титров в советских и российских кинофильмах, хронометраж титров с информацией о продюсере, режиссере-постановщике, авторе сценария, композиторе, операторе-постановщике, художнике-постановщике, актерах - исполнителях главных ролей в среднем составляет одну минуту.

Поэтому внесенным в Госдуму проектом предлагается установить, что при показе кинофильма на телеканале не допускается демонстрировать заключительные титры менее одной минуты с начала их показа. Также на протяжении этой гарантированной минуты славы предполагается запретить ускоренный показ титров.

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