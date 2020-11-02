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Вышел бюджетный ПК, спрятанный внутри клавиатуры

Текст:   Виктория Чернышева
02.11.2020,  
15:31
Фото: raspberrypi.org Фото: raspberrypi.org
Фото: raspberrypi.org

Разработчики уместили в клавиатуру четырехъядерный 64-битный процессор Raspberry Pi 400 с 4 ГБ оперативной памяти.

ПК поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi. Клавиатура подключается к двум дисплеям, на которых можно воспроизводить видео 4K, имеет разъем GPIO.

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Как сообщается на официальном сайте компании, необычный компьютер поставляется с мышью, источником питания, кабелем Micro-HDMI, картой microSD, на которую загружена оригинальная операционный система Raspberry Pi OS.

Помимо британской и американской клавиатур доступны варианты на испанском, французском, немецком и итальянском языках.

Разработчики уточнили, что Raspberry Pi 400 - идеальный образовательный инструмент для школьников и студентов всех возрастов. Недорогой портативный ПК идеально подходит для домашнего обучения. Его стоимость - от 70 долларов.

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