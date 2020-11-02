За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах





Распределение по субъектам

Москва 4796 Санкт-Петербург 923 Московская область 556 Нижегородская область 389 Архангельская область 378 Ростовская область 316 Воронежская область 301 Красноярский край 298 Свердловская область 279 Иркутская область 240 Республика Бурятия 237 Забайкальский край 237 Республика Коми 232 Хабаровский край 229 Алтайский край 227 Мурманская область 210 Ульяновская область 210 Волгоградская область 209 Приморский край 202 Омская область 201 Кемеровская область 197 Ставропольский край 196 Саратовская область 195 Ханты-Мансийский АО 193 Республика Саха (Якутия) 191 Томская область 189 Самарская область 185 Оренбургская область 184 Республика Алтай 184 Ямало-Ненецкий АО 182 Новосибирская область 179 Челябинская область 170 Пермский край 168 Кировская область 165 Пензенская область 164 Брянская область 162 Республика Крым 161 Тверская область 156 Амурская область 156 Тюменская область 155 Республика Хакасия 147 Ленинградская область 139 Ярославская область 133 Краснодарский край 132 Курская область 130 Орловская область 130 Тульская область 129 Удмуртская Республика 126 Астраханская область 125 Костромская область 123 Ивановская область 119 Калужская область 119 Псковская область 117 Республика Карелия 113 Смоленская область 111 Калининградская область 111 Белгородская область 108 Сахалинская область 105 Вологодская область 104 Владимирская область 100 Рязанская область 98 Тамбовская область 96 Республика Тыва 96 Республика Башкортостан 93 Республика Калмыкия 90 Новгородская область 89 Республика Дагестан 87 Кабардино-Балкарская Республика 86 Карачаево-Черкесская Республика 86 Липецкая область 82 Курганская область 79 г. Севастополь 79 Республика Мордовия 69 Республика Северная Осетия 66 Республика Адыгея 65 Республика Ингушетия 62 Чувашская Республика 60 Камчатский край 56 Магаданская область 50 Республика Татарстан 44 Республика Марий Эл 43 Еврейская АО 41 Чеченская Республика 13 Ненецкий автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 655 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах





Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

Чукотский автономный округ 0% Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан 0,5% Московская область, Чувашская Республика 0,6%

За последние сутки подтверждено 238 летальных случаев

Костромская область 3 Липецкая область 1 Московская область 10 Орловская область 1 Смоленская область 1 Тамбовская область 1 Ярославская область 3 Москва 53 Республика Карелия 3 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 1 Краснодарский край 7 Астраханская область 2 Волгоградская область 3 Ростовская область 11 Республика Дагестан 3 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 3 Ставропольский край 1 Республика Башкортостан 1 Удмуртская Республика 12 Республика Чувашия 3 Пермский край 3 Кировская область 1 Нижегородская область 12 Пензенская область 2 Саратовская область 2 Ульяновская область 8 Свердловская область 7 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Республика Хакасия 7 Алтайский край 8 Красноярский край 9 Иркутская область 7 Новосибирская область 6 Омская область 5 Республика Бурятия 10 Республика Саха (Якутия) 10 Забайкальский край 5 Приморский край 3 Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 28 473 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 360 человек

Белгородская область 10 Брянская область 107 Владимирская область 77 Воронежская область 376 Ивановская область 9 Калужская область 35 Костромская область 17 Курская область 36 Московская область 397 Орловская область 9 Рязанская область 58 Смоленская область 5 Тамбовская область 30 Тверская область 83 Тульская область 80 Ярославская область 42 Москва 3241 Республика Карелия 10 Республика Коми 18 Архангельская область 136 Ненецкий автономный округ 10 Вологодская область 18 Калининградская область 39 Ленинградская область 77 Мурманская область 34 Санкт-Петербург 449 Республика Адыгея 46 Республика Калмыкия 233 Республика Крым 51 Краснодарский край 35 Астраханская область 48 Волгоградская область 144 Ростовская область 195 Севастополь 7 Республика Дагестан 84 Республика Ингушетия 12 Кабардино-Балкарская Республика 56 Карачаево-Черкесская Республика 42 Чеченская Республика 5 Ставропольский край 142 Республика Башкортостан 9 Республика Марий Эл 11 Республика Мордовия 60 Республика Татарстан 38 Удмуртская Республика 215 Республика Чувашия 17 Пермский край 96 Кировская область 42 Нижегородская область 198 Оренбургская область 156 Пензенская область 49 Самарская область 54 Саратовская область 113 Ульяновская область 35 Курганская область 20 Свердловская область 280 Тюменская область 69 Ханты-Мансийский автономный округ 95 Ямало-Ненецкий автономный округ 75 Челябинская область 209 Республика Алтай 91 Республика Тыва 87 Республика Хакасия 142 Алтайский край 173 Красноярский край 222 Иркутская область 98 Кемеровская область 218 Новосибирская область 56 Омская область 253 Томская область 80 Республика Бурятия 210 Республика Саха (Якутия) 84 Забайкальский край 72 Камчатский край 24 Приморский край 44 Амурская область 38 Магаданская область 33 Хабаровский край 65 Сахалинская область 26

За весь период в России выписано по выздоровлению 1 236 033 человека