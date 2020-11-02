За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки выявлено 18 257 случаев коронавируса в 84 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам
- Москва 4796
- Санкт-Петербург 923
- Московская область 556
- Нижегородская область 389
- Архангельская область 378
- Ростовская область 316
- Воронежская область 301
- Красноярский край 298
- Свердловская область 279
- Иркутская область 240
- Республика Бурятия 237
- Забайкальский край 237
- Республика Коми 232
- Хабаровский край 229
- Алтайский край 227
- Мурманская область 210
- Ульяновская область 210
- Волгоградская область 209
- Приморский край 202
- Омская область 201
- Кемеровская область 197
- Ставропольский край 196
- Саратовская область 195
- Ханты-Мансийский АО 193
- Республика Саха (Якутия) 191
- Томская область 189
- Самарская область 185
- Оренбургская область 184
- Республика Алтай 184
- Ямало-Ненецкий АО 182
- Новосибирская область 179
- Челябинская область 170
- Пермский край 168
- Кировская область 165
- Пензенская область 164
- Брянская область 162
- Республика Крым 161
- Тверская область 156
- Амурская область 156
- Тюменская область 155
- Республика Хакасия 147
- Ленинградская область 139
- Ярославская область 133
- Краснодарский край 132
- Курская область 130
- Орловская область 130
- Тульская область 129
- Удмуртская Республика 126
- Астраханская область 125
- Костромская область 123
- Ивановская область 119
- Калужская область 119
- Псковская область 117
- Республика Карелия 113
- Смоленская область 111
- Калининградская область 111
- Белгородская область 108
- Сахалинская область 105
- Вологодская область 104
- Владимирская область 100
- Рязанская область 98
- Тамбовская область 96
- Республика Тыва 96
- Республика Башкортостан 93
- Республика Калмыкия 90
- Новгородская область 89
- Республика Дагестан 87
- Кабардино-Балкарская Республика 86
- Карачаево-Черкесская Республика 86
- Липецкая область 82
- Курганская область 79
- г. Севастополь 79
- Республика Мордовия 69
- Республика Северная Осетия 66
- Республика Адыгея 65
- Республика Ингушетия 62
- Чувашская Республика 60
- Камчатский край 56
- Магаданская область 50
- Республика Татарстан 44
- Республика Марий Эл 43
- Еврейская АО 41
- Чеченская Республика 13
- Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 655 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Чукотский автономный округ 0%
- Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан 0,5%
- Московская область, Чувашская Республика 0,6%
За последние сутки подтверждено 238 летальных случаев
- Костромская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 10
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Ярославская область 3
- Москва 53
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 1
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 11
- Республика Дагестан 3
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 1
- Республика Башкортостан 1
- Удмуртская Республика 12
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 12
- Пензенская область 2
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Республика Хакасия 7
- Алтайский край 8
- Красноярский край 9
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 6
- Омская область 5
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Забайкальский край 5
- Приморский край 3
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 28 473 человека
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 360 человек
- Белгородская область 10
- Брянская область 107
- Владимирская область 77
- Воронежская область 376
- Ивановская область 9
- Калужская область 35
- Костромская область 17
- Курская область 36
- Московская область 397
- Орловская область 9
- Рязанская область 58
- Смоленская область 5
- Тамбовская область 30
- Тверская область 83
- Тульская область 80
- Ярославская область 42
- Москва 3241
- Республика Карелия 10
- Республика Коми 18
- Архангельская область 136
- Ненецкий автономный округ 10
- Вологодская область 18
- Калининградская область 39
- Ленинградская область 77
- Мурманская область 34
- Санкт-Петербург 449
- Республика Адыгея 46
- Республика Калмыкия 233
- Республика Крым 51
- Краснодарский край 35
- Астраханская область 48
- Волгоградская область 144
- Ростовская область 195
- Севастополь 7
- Республика Дагестан 84
- Республика Ингушетия 12
- Кабардино-Балкарская Республика 56
- Карачаево-Черкесская Республика 42
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 142
- Республика Башкортостан 9
- Республика Марий Эл 11
- Республика Мордовия 60
- Республика Татарстан 38
- Удмуртская Республика 215
- Республика Чувашия 17
- Пермский край 96
- Кировская область 42
- Нижегородская область 198
- Оренбургская область 156
- Пензенская область 49
- Самарская область 54
- Саратовская область 113
- Ульяновская область 35
- Курганская область 20
- Свердловская область 280
- Тюменская область 69
- Ханты-Мансийский автономный округ 95
- Ямало-Ненецкий автономный округ 75
- Челябинская область 209
- Республика Алтай 91
- Республика Тыва 87
- Республика Хакасия 142
- Алтайский край 173
- Красноярский край 222
- Иркутская область 98
- Кемеровская область 218
- Новосибирская область 56
- Омская область 253
- Томская область 80
- Республика Бурятия 210
- Республика Саха (Якутия) 84
- Забайкальский край 72
- Камчатский край 24
- Приморский край 44
- Амурская область 38
- Магаданская область 33
- Хабаровский край 65
- Сахалинская область 26
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 236 033 человека