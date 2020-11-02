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02.11.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 18 257 случаев коронавируса в 84 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.


Распределение по субъектам

  1. Москва 4796
  2. Санкт-Петербург 923
  3. Московская область 556
  4. Нижегородская область 389
  5. Архангельская область 378
  6. Ростовская область 316
  7. Воронежская область 301
  8. Красноярский край 298
  9. Свердловская область 279
  10. Иркутская область 240
  11. Республика Бурятия 237
  12. Забайкальский край 237
  13. Республика Коми 232
  14. Хабаровский край 229
  15. Алтайский край 227
  16. Мурманская область 210
  17. Ульяновская область 210
  18. Волгоградская область 209
  19. Приморский край 202
  20. Омская область 201
  21. Кемеровская область 197
  22. Ставропольский край 196
  23. Саратовская область 195
  24. Ханты-Мансийский АО 193
  25. Республика Саха (Якутия) 191
  26. Томская область 189
  27. Самарская область 185
  28. Оренбургская область 184
  29. Республика Алтай 184
  30. Ямало-Ненецкий АО 182
  31. Новосибирская область 179
  32. Челябинская область 170
  33. Пермский край 168
  34. Кировская область 165
  35. Пензенская область 164
  36. Брянская область 162
  37. Республика Крым 161
  38. Тверская область 156
  39. Амурская область 156
  40. Тюменская область 155
  41. Республика Хакасия 147
  42. Ленинградская область 139
  43. Ярославская область 133
  44. Краснодарский край 132
  45. Курская область 130
  46. Орловская область 130
  47. Тульская область 129
  48. Удмуртская Республика 126
  49. Астраханская область 125
  50. Костромская область 123
  51. Ивановская область 119
  52. Калужская область 119
  53. Псковская область 117
  54. Республика Карелия 113
  55. Смоленская область 111
  56. Калининградская область 111
  57. Белгородская область 108
  58. Сахалинская область 105
  59. Вологодская область 104
  60. Владимирская область 100
  61. Рязанская область 98
  62. Тамбовская область 96
  63. Республика Тыва 96
  64. Республика Башкортостан 93
  65. Республика Калмыкия 90
  66. Новгородская область 89
  67. Республика Дагестан 87
  68. Кабардино-Балкарская Республика 86
  69. Карачаево-Черкесская Республика 86
  70. Липецкая область 82
  71. Курганская область 79
  72. г. Севастополь 79
  73. Республика Мордовия 69
  74. Республика Северная Осетия 66
  75. Республика Адыгея 65
  76. Республика Ингушетия 62
  77. Чувашская Республика 60
  78. Камчатский край 56
  79. Магаданская область 50
  80. Республика Татарстан 44
  81. Республика Марий Эл 43
  82. Еврейская АО 41
  83. Чеченская Республика 13
  84. Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 655 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Чукотский автономный округ 0%
  2. Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан 0,5%
  3. Московская область, Чувашская Республика 0,6%

За последние сутки подтверждено 238 летальных случаев

  1. Костромская область 3
  2. Липецкая область 1
  3. Московская область 10
  4. Орловская область 1
  5. Смоленская область 1
  6. Тамбовская область 1
  7. Ярославская область 3
  8. Москва 53
  9. Республика Карелия 3
  10. Мурманская область 3
  11. Санкт-Петербург 1
  12. Краснодарский край 7
  13. Астраханская область 2
  14. Волгоградская область 3
  15. Ростовская область 11
  16. Республика Дагестан 3
  17. Республика Ингушетия 1
  18. Кабардино-Балкарская Республика 3
  19. Ставропольский край 1
  20. Республика Башкортостан 1
  21. Удмуртская Республика 12
  22. Республика Чувашия 3
  23. Пермский край 3
  24. Кировская область 1
  25. Нижегородская область 12
  26. Пензенская область 2
  27. Саратовская область 2
  28. Ульяновская область 8
  29. Свердловская область 7
  30. Ханты-Мансийский автономный округ 4
  31. Республика Хакасия 7
  32. Алтайский край 8
  33. Красноярский край 9
  34. Иркутская область 7
  35. Новосибирская область 6
  36. Омская область 5
  37. Республика Бурятия 10
  38. Республика Саха (Якутия) 10
  39. Забайкальский край 5
  40. Приморский край 3
  41. Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 28 473 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 360 человек

  1. Белгородская область 10
  2. Брянская область 107
  3. Владимирская область 77
  4. Воронежская область 376
  5. Ивановская область 9
  6. Калужская область 35
  7. Костромская область 17
  8. Курская область 36
  9. Московская область 397
  10. Орловская область 9
  11. Рязанская область 58
  12. Смоленская область 5
  13. Тамбовская область 30
  14. Тверская область 83
  15. Тульская область 80
  16. Ярославская область 42
  17. Москва 3241
  18. Республика Карелия 10
  19. Республика Коми 18
  20. Архангельская область 136
  21. Ненецкий автономный округ 10
  22. Вологодская область 18
  23. Калининградская область 39
  24. Ленинградская область 77
  25. Мурманская область 34
  26. Санкт-Петербург 449
  27. Республика Адыгея 46
  28. Республика Калмыкия 233
  29. Республика Крым 51
  30. Краснодарский край 35
  31. Астраханская область 48
  32. Волгоградская область 144
  33. Ростовская область 195
  34. Севастополь 7
  35. Республика Дагестан 84
  36. Республика Ингушетия 12
  37. Кабардино-Балкарская Республика 56
  38. Карачаево-Черкесская Республика 42
  39. Чеченская Республика 5
  40. Ставропольский край 142
  41. Республика Башкортостан 9
  42. Республика Марий Эл 11
  43. Республика Мордовия 60
  44. Республика Татарстан 38
  45. Удмуртская Республика 215
  46. Республика Чувашия 17
  47. Пермский край 96
  48. Кировская область 42
  49. Нижегородская область 198
  50. Оренбургская область 156
  51. Пензенская область 49
  52. Самарская область 54
  53. Саратовская область 113
  54. Ульяновская область 35
  55. Курганская область 20
  56. Свердловская область 280
  57. Тюменская область 69
  58. Ханты-Мансийский автономный округ 95
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ 75
  60. Челябинская область 209
  61. Республика Алтай 91
  62. Республика Тыва 87
  63. Республика Хакасия 142
  64. Алтайский край 173
  65. Красноярский край 222
  66. Иркутская область 98
  67. Кемеровская область 218
  68. Новосибирская область 56
  69. Омская область 253
  70. Томская область 80
  71. Республика Бурятия 210
  72. Республика Саха (Якутия) 84
  73. Забайкальский край 72
  74. Камчатский край 24
  75. Приморский край 44
  76. Амурская область 38
  77. Магаданская область 33
  78. Хабаровский край 65
  79. Сахалинская область 26
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 236 033 человека
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