Зеленский заявил о готовности распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность роспуска Верховной Рады страны в случае "политического коллапса". Об этом он заявил во время телеэфира, отвечая на вопрос журналистов о вариантах решения конституционного кризиса в стране.

"Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть", - передает РИА Новости слова Зеленского.

"Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, увижу, что нет поддержки в Верховной раде и в первую очередь у "Слуги народа"..., если мы пойдем вразрез - мы будем обсуждать выход из тупика даже таким путем", - подытожил он.