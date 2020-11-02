Зеркало души: о каких изменениях в организме могут рассказать глаза

Существует выражение: "Глаза - это зеркало души", однако состояние зрачка может поведать не только о психических недугах, но и других заболеваниях. Однако разобраться в них могут только офтальмологи и другие врачи.

Порой о серьезной патологии поджелудочной железы люди узнают на приеме именно у офтальмолога, обратившись с жалобами на ухудшение зрения. Диабетическая ретинопатия - далеко не первое проявление сахарного диабета. Он дает о себе знать сухостью кожи, жаждой, учащенными мочеиспусканиями, частыми появлениями на веках ячменей и халязионов. Поэтому, чтобы распознать болезнь на ранней стадии лучше регулярно обследоваться у врача.

Отечность век и болезненность за глазным яблоком могут быть вызваны возможным заболеванием щитовидки.

"Эндокринная офтальмопатия проявляется отечностью век, болезненностью за глазом, расширением глазных щелей, выстоянием глазных яблок вперед. Эта болезнь является одним из симптомов диффузного токсического зоба или болезни Грейвса", - рассказал kp.ru доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Изменения сетчатки глаза, которые может увидеть офтальмолог на осмотре, нередко становится маркером гипертонии. Воспаление век нередко связано с кожными проблемами, а точнее с активным размножением клеща демодекса, который постоянно живет на коже. Проявляет себя зудом и покраснением век, утолщением ресничного края. Покраснение и слезотечение, ухудшение остроты зрения возможно говорит о ревматоидном артрите.

Однако многие заболевания можно лечить на ранней стадии если регулярно проходить диспансеризацию и посещать врачей.